Згідно інформації з різних джерел, у Кремлі існує план ліквідації Держави Україна до 2024-го року.
У зв’язку з цим вважаю, що однією із найбільших проблем є те, що Зеленський у зовнішній політиці став запеклим "порохоботом".
Мінські угоди - це шлях в нікуди, точніше, до знищення української державності. Саме тому Путін так системно і послідовно домагається їх повної реалізації.
Виконання так званих Мінських угод - це зрада Національних інтересів України.
Альтернатива:
- розрахунок не на "гнилу цвіль Європи", а на власні сили українського народу;
- швидке та результативне реформування сектору національної безпеки та оборони; створення дієвої системи асиметричного захисту України від зовнішніх та внутрішніх загроз;
- максимальний економічний розвиток України;
- нейтралізація колобораційних промосковських сил в тилу (політика, інформація, економіка, духовна і культурна сфери тощо);
- активізація бойових дій на Сході, з чіткою ціллю: нанесення максимальних втрат ворогу задля примусу його до миру на українських умовах;
- реалізація якісно нової геополітичної візії України - Балто-Чорноморського союзу.
Цей перелік не претендує на всеохопність і єдиноправильність. Але однозначним є те, що граючи по правилах віковічного ворога, ми втратимо Державу.
Нам, українцям, потрібен свій шлях до Перемоги, утвердження нашої державності та суб’єктності у міжнародній політиці.
Досягти ж цих цілей можна, тільки маючи єдність між владою та суспільством, чітко визначивши національну ідеологію державотворення, розробивши і реалізувавши концепцію та програму дій по відвоюванню окупованих територій і завоюванню свого "місця під сонцем" у сучасному світі.
Українська Реконкіста гряде!
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