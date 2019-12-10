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10 грудня • оновлено в 16:40
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Дмитро Ярош
Дмитро Ярош
Засновник "Правого сектору" Всі статті автора

Українська Реконкіста гряде!

4.4т

Згідно інформації з різних джерел, у Кремлі існує план ліквідації Держави Україна до 2024-го року.

У зв’язку з цим вважаю, що однією із найбільших проблем є те, що Зеленський у зовнішній політиці став запеклим "порохоботом".

Мінські угоди - це шлях в нікуди, точніше, до знищення української державності. Саме тому Путін так системно і послідовно домагається їх повної реалізації.

Виконання так званих Мінських угод - це зрада Національних інтересів України.

Альтернатива:

- розрахунок не на "гнилу цвіль Європи", а на власні сили українського народу;

- швидке та результативне реформування сектору національної безпеки та оборони; створення дієвої системи асиметричного захисту України від зовнішніх та внутрішніх загроз;

Новини
Ми переможемо. Хоче цього тимчасова влада чи ні

- максимальний економічний розвиток України;

- нейтралізація колобораційних промосковських сил в тилу (політика, інформація, економіка, духовна і культурна сфери тощо);

- активізація бойових дій на Сході, з чіткою ціллю: нанесення максимальних втрат ворогу задля примусу його до миру на українських умовах;

- реалізація якісно нової геополітичної візії України - Балто-Чорноморського союзу.

Цей перелік не претендує на всеохопність і єдиноправильність. Але однозначним є те, що граючи по правилах віковічного ворога, ми втратимо Державу.

Нам, українцям, потрібен свій шлях до Перемоги, утвердження нашої державності та суб’єктності у міжнародній політиці.

Новини
Українцям треба готуватися до дострокового припинення повноважень Президента і Ради

Досягти ж цих цілей можна, тільки маючи єдність між владою та суспільством, чітко визначивши національну ідеологію державотворення, розробивши і реалізувавши концепцію та програму дій по відвоюванню окупованих територій і завоюванню свого "місця під сонцем" у сучасному світі.

Українська Реконкіста гряде!

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Автор
Дмитро Ярош Дмитро Ярош
Теми
Переговори Зеленського та Путіна Війна на Донбасі Російська воєнна загроза
Теги
нормандський формат переговори щодо Донбасу війна
Джерело
Джерело: Facebook Дмитра Яроша
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Johnsson John
Johnsson John
Холопы всегда будут холопами и ни на что не способны, пока не научатся привлекать к ответственности своих господ. Первый на очереди Порошенко - за минские, которые он подписал в ущерб стране.
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Mega Death
Mega Death
Johnsson John, Прочитай свое первое предложение)))) Это как? Как большевики в 1917-м?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Конкистадор хренов… Стоит лишь мельком взглянуть на эти "декабрьские тезисы" Яроша, и становится понятно, что схожесть первоначального наименования "Свободы" - "Социал-национальная партия Украины" - с НСДАП не случайна. Его слова - классический кодекс национал-социалиста.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
максимальний економічний розвиток України- на колумбийском угле и на сжиженном газе из Чили . Вперед из песней холопы в очередной котел .
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