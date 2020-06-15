Українська делегація висунула низку вимог на засіданні ТКГ: про що мова

Українська делегація в Тристоронній контактній групі наполягає на повному відновленні дії українського законодавства на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України, про це йшлося на продовженні засідання ТКГ в форматі відеоконференції за участю представників Донбасу в складі української делегації. Було наголошено на необхідності відновлення систем оподаткування та розрахунків в рамках українського правового поля.

"Українська делегація наголосила на необхідності проведення інвентаризації державного і приватного майна на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Йдеться про стан підприємств всіх форм власності, в тому числі відділень банківських установ", – говориться в повідомленні.

Також представники України наполягали на забезпеченні українськими операторами функціонування мобільного зв'язку на цих територіях, підкресливши, що мова йде перш за все про задоволення гуманітарних потреб.

Крім того, вкрай важливим Україна вважає водопостачання споживачів Луганської області.

В рамках засідання українська делегація в черговий раз підкреслила, що учасниками ТКГ визначені три сторони – це Україна, Росія та ОБСЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL: