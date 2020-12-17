Українська делегація вирішила їхати на сесію ПАРЄ, незважаючи на COVID-19

Мирослав Семенюк Політика 14:29, 17.12.2020 Оновлено: 14:34, 17.12.2020

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи провела екстрене засідання, щоб визначити формат участі в зимовій сесії ПАРЄ 2021 року.

Як повідомила в Facebook голова делегації Єлизавета Ясько, сесія ПАРЄ у січні відбудеться у так званому гібридному форматі через пандемію коронавірусу – делегації, які можуть/хочуть працювати, їдуть до Страсбурга, а решта делегацій візьмуть участь онлайн.

За її словами, представники усіх фракцій Верховної Ради одноголосно висловилися, що треба їхати на цю сесію.

"Україна потребує сильного голосу на міжнародних майданчиках. Ковід не назавжди, а Україна вічна", – підкреслила Ясько.

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