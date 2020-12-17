Українська делегація вирішила їхати на сесію ПАРЄ, незважаючи на COVID-19
Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи провела екстрене засідання, щоб визначити формат участі в зимовій сесії ПАРЄ 2021 року.
Як повідомила в Facebook голова делегації Єлизавета Ясько, сесія ПАРЄ у січні відбудеться у так званому гібридному форматі через пандемію коронавірусу – делегації, які можуть/хочуть працювати, їдуть до Страсбурга, а решта делегацій візьмуть участь онлайн.
За її словами, представники усіх фракцій Верховної Ради одноголосно висловилися, що треба їхати на цю сесію.
"Україна потребує сильного голосу на міжнародних майданчиках. Ковід не назавжди, а Україна вічна", – підкреслила Ясько.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у квітні 2014 року Парламентська асамблея Ради Європи засудила Росію за анексію Криму і агресію на сході України та запровадила санкції проти РФ, позбавивши росіян права голосу. Через це російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ.
У червні 2019 року ПАРЄ ухвалила скандальне рішення, яке дозволило Росії повернутися до роботи у складі Асамблеї без будь-яких обмежень.
Висловивши протест, українська делегація пропустила осінню сесію ПАРЄ, однак повернулася на зимову і ще раз спробувала оскаржити повноваження Росії.
Проте 29 січня 2020 року в ПАРЄ остаточно затвердили всі повноваження російської делегації.
Крім того, главу делегації країни-агресора Петра Толстого обрали віцепрезидентом ПАРЄ.