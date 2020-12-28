Українська делегація в ТКГ зловила Росію на плутанині в заявах щодо "нормандського процесу"

Борис Бондар Політика 16:27, 28.12.2020 Оновлено: 17:38, 28.12.2020

Українська делегація в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу висловила здивування з приводу різних заяв щодо "нормандського процесу" з боку Кремля і МЗС РФ.

Суперечливі висловлювання речниці МЗС РФ Марії Захарової та прессекретаря президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова опублікували в Telegram ТКГ. Там зазначили, що не вперше помітили розбіжність між словами і справами у російських представників.

"Українська делегація і до цього помічала у російської сторони суттєві розбіжності між словами та справами, але останнім часом ситуація викликає ще більше занепокоєння, бо плутатися офіційні представники РФ почали вже навіть у заявах", – ідеться в повідомленні.

Також представники України помітили, що порівняння двох останніх заяв пресслужби Кремля викликає запитання: як давно її службовці бачили свого керівника, а він – свого?

Зокрема, Захарова заявила про "високу оцінку Парижем і Берліном дій Києва". Водночас Пєсков повідомив, що нібито "Париж і Берлін не приховують свого розчарування" пасивністю Києва.

Росія плутається в заявах
Telegram української делегації в ТКГ
Захарова заявила про "високу оцінку Парижем і Берліном дій Києва"
Telegram української делегації в ТКГ
Берлін і Париж нібито "покривають" дії Києва
Telegram української делегації в ТКГ
Заяви пресслужби Кремля
Telegram української делегації в ТКГ
Пєсков повідомив, що нібито "Париж і Берлін не приховують свого розчарування"
Telegram української делегації в ТКГ

Як писав OBOZREVATEL, Леонід Кравчук відреагував на заяву президента країни-агресора Росії Володимира Путіна про те, що нібито Україна не бажає припинити війну на Донбасі. Зокрема, він повідомив, що Росія фактично ухилялася від активної участі у соціально-економічній підгрупі ТКГ.

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