Українська делегація в ТКГ зловила Росію на плутанині в заявах щодо "нормандського процесу"

Українська делегація в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу висловила здивування з приводу різних заяв щодо нормандського процесу з боку Кремля і МЗС РФ.

Суперечливі висловлювання речниці МЗС РФ Марії Захарової та прессекретаря президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова опублікували в Telegram ТКГ. Там відзначили, що не вперше помічали розбіжність між словами і справами у російських представників.

"Українська делегація і до цього помічала у російської сторони суттєві розбіжності між словами та справами, але останнім часом ситуація викликає ще більше занепокоєння, бо плутатися офіційні представники РФ почали вже навіть у заявах", – сказано в повідомленні.

Також представники України помітили, що порівняння двох останніх заяв пресслужби Кремля викликає питання: як давно її службовці бачили свого керівника, а він – свого?

Зокрема, Захарова заявила про "високу оцінку Парижем і Берліном дій Києва". Водночас Пєсков повідомив, що нібито "Париж і Берлін не приховують свого розчарування" пасивністю Києва.

Як писав OBOZREVATEL, Леонід Кравчук відреагував на заяву президента країни-агресора Росії Володимира Путіна про те, що нібито Україна не бажає припинити війну на Донбасі. Зокрема, він повідомив про те, що Росія фактично ухилялася від активної участі в соціально-економічній підгрупі ТКГ.