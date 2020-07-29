Українська делегація в ТКГ отримала тимчасового керівника замість Кучми

Марина Ліснічук Політика 09:00, 29.07.2020 Оновлено: 09:06, 29.07.2020

Виконувати обов’язки очільника української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Леоніда Кучми буде перший заступник глави делегації та віцепрем’єр Олексій Резніков.

Про це він сам заявив під час онлайн-дискусії "Мінський процес: помірний успіх або політичний тупик", додавши, що наступного керівника має призначити президент Володимир Зеленський (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні я є першим заступником глави делегації, тому формально поки буду певний час керувати цими процесами. Але хочу звернути увагу: дочекаймося указу президента Зеленського", – пояснив Резніков.

Олексій Резніков буде тимчасового очолюватиме українську делегацію в ТКГ
(asterslaw.com)

Він підкреслив, що офіційно Леонід Кучма все ще залишається главою делегації України в ТКГ, допоки президент указом не внесе зміни до її складу. Віцепрем’єр висловив сподівання, що це буде відома для українського суспільства особистість.

"Хто ця людина, це вже визначить президент Зеленський, і ми з вами, сподіваюся, найближчим часом про це дізнаємося. І ми точно працюватимемо в команді разом в інтересах України", – запевнив Резніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Політика

Дивіться також

Данілов – про перемир'я: ми дали Росії шанс мирно піти з України до 9 грудня

Зеленський ввів безвізовий режим для туристів із Китаю

Експерти назвали іпотечний банк №1 в Україні

У Києві вулицю Російську перейменували на честь загиблого на Донбасі українського воїна

Військовий показав умови перебування хворих на COVID-19 у Києві: українці обурені. Фото і відео