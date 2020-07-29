Українська делегація в ТКГ отримала тимчасового керівника замість Кучми

Виконувати обов’язки очільника української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Леоніда Кучми буде перший заступник глави делегації та віцепрем’єр Олексій Резніков.

Про це він сам заявив під час онлайн-дискусії "Мінський процес: помірний успіх або політичний тупик", додавши, що наступного керівника має призначити президент Володимир Зеленський (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні я є першим заступником глави делегації, тому формально поки буду певний час керувати цими процесами. Але хочу звернути увагу: дочекаймося указу президента Зеленського", – пояснив Резніков.

Олексій Резніков буде тимчасового очолюватиме українську делегацію в ТКГ (asterslaw.com)

Він підкреслив, що офіційно Леонід Кучма все ще залишається главою делегації України в ТКГ, допоки президент указом не внесе зміни до її складу. Віцепрем’єр висловив сподівання, що це буде відома для українського суспільства особистість.

"Хто ця людина, це вже визначить президент Зеленський, і ми з вами, сподіваюся, найближчим часом про це дізнаємося. І ми точно працюватимемо в команді разом в інтересах України", – запевнив Резніков.

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