Українська делегація в ТКГ отримала тимчасового керівника замість Кучми
Леонід Кучма склав повноваження глави делегації України в ТКГ. (dw.com)
Виконувати обов’язки очільника української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Леоніда Кучми буде перший заступник глави делегації та віцепрем’єр Олексій Резніков.
Про це він сам заявив під час онлайн-дискусії "Мінський процес: помірний успіх або політичний тупик", додавши, що наступного керівника має призначити президент Володимир Зеленський (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Сьогодні я є першим заступником глави делегації, тому формально поки буду певний час керувати цими процесами. Але хочу звернути увагу: дочекаймося указу президента Зеленського", – пояснив Резніков.
Олексій Резніков буде тимчасового очолюватиме українську делегацію в ТКГ (asterslaw.com)
Він підкреслив, що офіційно Леонід Кучма все ще залишається главою делегації України в ТКГ, допоки президент указом не внесе зміни до її складу. Віцепрем’єр висловив сподівання, що це буде відома для українського суспільства особистість.
"Хто ця людина, це вже визначить президент Зеленський, і ми з вами, сподіваюся, найближчим часом про це дізнаємося. І ми точно працюватимемо в команді разом в інтересах України", – запевнив Резніков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
другий президент України Леонід Кучма склав повноваження голови делегації України в ТКГ в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі, про що було офіційно оголошено 28 липня.
За словами джерел в Офісі президента, Кучма зробив це через свій похилий вік.
Журналіст, представник ОРДЛО у ТКГ Сергій Гармаш припустив, що замість Кучми українську делегацію, найімовірніше, очолить Олексій Резніков.
Зі свого боку секретар РНБО Олексій Данілов висловив переконання, що після припинення роботи в ТКГ Леонід Кучма не залишатиметься осторонь від переговорів щодо Донбасу.