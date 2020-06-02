Українська делегація провела в Берліні переговори щодо Донбасу: перші підсумки зустрічі

Українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою на переговорах у Берліні щодо ситуації на Донбасі наголосила на неприпустимості прямого діалогу з представниками так званих ДНР та ЛНР.

Про це очільник МЗС розповів під час прямої трансляції у Facebook із Берліна. За його словами, українська сторона поінформувала німецьку про своє бачення щодо кордону на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"На картах конкретно "пальцями" показали, де й що відбувається, щоб наші колеги усвідомлювали, що з того боку нам протистоять російські командири – не так звані донецькі чи луганські, а саме російські, які командують цими військовими корпусами", – наголосив міністр.

Крім того, за словами Кулеби, українська делегація довела, що представники так званих ДНР та ЛНР у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу є громадянами РФ.

"Той факт, що представники так званих ДНР та ЛНР у ТКГ насправді є російськими громадянами, він також був доведений максимально чітко та прозоро", – заявив він.

Зазначимо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква перебувають із робочим візитом у Німеччині. Там заплановані зустрічі з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, зовнішньополітичним радником канцлерки Яном Гекером, міністеркою оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що до переговорів щодо врегулювання ситуації на сході України потрібно залучити визнаних представників громадянського суспільства Донбасу, а не бойовиків.