"Українська Чечня": розкритий підступний план Путіна щодо Донбасу

Президент Російської Федерації Володимир Путін має намір перетворити Донбас фактично в "українську Чечню".

Про це в своїй книзі "Мій шлях у задзеркаллі" написав український політик і перший секретар РНБО Володимир Горбулін. Він зазначив, що Мінські домовленості щодо Донбасу потребують серйозного перегляду, якщо не в перезавантаженні, передає "Сегодня".

"Фактично йдеться про "українську Чечню": Київ повинен задобрювати бойовиків величезними дотаціями, а управляти ними реально буде Росія. Безумовно, Україна не готова обговорювати подібні сценарії, але в Москви вони хоча б є. А скільки власних сценаріїв розробив Київ щодо цього регіону?" – розповів політик.

Горбулін підкреслив, за п'ять років після анексії України так і не побачив стратегії щодо повернення Криму і припинення війни на сході країни.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Горбулін розповів, що президент-втікач України Віктор Янукович міг заздалегідь знати про окупацію Криму Росією.

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