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"Українська Чечня": розкритий підступний план Путіна щодо Донбасу

1.5тЧитати матеріал російською

Президент Російської Федерації Володимир Путін має намір перетворити Донбас фактично в "українську Чечню".

Про це в своїй книзі "Мій шлях у задзеркаллі" написав український політик і перший секретар РНБО Володимир Горбулін. Він зазначив, що Мінські домовленості щодо Донбасу потребують серйозного перегляду, якщо не в перезавантаженні, передає "Сегодня".

"Фактично йдеться про "українську Чечню": Київ повинен задобрювати бойовиків величезними дотаціями, а управляти ними реально буде Росія. Безумовно, Україна не готова обговорювати подібні сценарії, але в Москви вони хоча б є. А скільки власних сценаріїв розробив Київ щодо цього регіону?" – розповів політик.

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Горбулін підкреслив, за п'ять років після анексії України так і не побачив стратегії щодо повернення Криму і припинення війни на сході країни.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Горбулін розповів, що президент-втікач України Віктор Янукович міг заздалегідь знати про окупацію Криму Росією.

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Особи
Володимир ПутінВолодимир Горбулін
Місце
Україна
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Стратегия по возвращению оккупированных территорий проста, в очень обозримом будущем (3-5лет), при развале Педерации, бескровно возвращаемся в границы Украины до 14-го ( с выселением коллаборантов нах*й в немытые еб*ня) и создаём буферную зону от цапья из дореволюционных украинских земель( Курская, Белгородская, Воронежская, Таганрогская, Кубанская и прочие народные республики) снабжаем "ополчение" оружием и боеприпасами для сопротивления московским карателям, проводим мягкую украинизацию(с выселением кацапов) и экономическую интеграцию этих регионов, через двадцать лет получаем Украину образца 1919-го.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
UaDonetsk Umka, кугут вонючий до революции НИКАКОЙ "украины" НЕ СУЩЕСТВОВАЛО!!!! Как и "украинских" земель. :-))) Были города, созданные русскими, с русским (русскоязычным) населением и русской культурой, и были сёла, где жили мовнюки-селюки-чумаки. И это был нормальный симбиоз. :-)))
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