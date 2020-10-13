Україномовні одесити не мають потреби в захисті, – Філімонов

В Одесі немає жодних протиріч між тим, розмовляють люди українською або російською мовами, тому захищати україномовних громадян немає необхідності.

Про це в ефірі ток-шоу "Зворотний відлік" на UA: Перший заявив кандидат у мери Одеси від партії "Слуга народу" Олег Філімонов. Водночас він попросив вибачення, що розмовляє російською, оскільки це його рідна мова.

"Я вважаю, що україномовних громадян не потрібно захищати. Вони мають право говорити тією мовою, яку їм дано Богом, і якою вони все життя розмовляли. Жодного протиріччя між тим, чи розмовляють люди в Одесі російською або українською мовою, немає. У всіх одеських школах викладання проводиться українською мовою, немає ніякої проблеми", – сказав Філімонов.

Також він додав, що його онук чудово говорить як українською, так і російською мовами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коміка Олега Філімонова висунули кандидатом у мери Одеси на з'їзді партії "Слуга народу" наприкінці серпня.

Філімонов висловив своє ставлення до трагедії 2 травня 2014 року в Будинку профспілок, у якій загинули 48 осіб.