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28 січня • оновлено в 17:08
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Українка розлютила голову делегації Росії в ПАРЄ запитанням про Крим. Відео

8.1т
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Українська журналістка розлютила віцеспікера нелегітимної Держдуми Росії, главу делегації країни-агресора в ПАРЄ Петра Толстого запитанням про окупацію Криму.

Суперечку між ними навіть показали в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, українка підійшла до скандального українофоба і запитала, чи є у світі країни, які вважають, що історія з Кримом – це возз'єднання з Росією, а не анексія української території?

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Петро Толстой

Петро Толстой

Скріншот відео

"Нашу позицію підтримує народ Росії, нам цього достатньо", – роздратовано огризнувся одіозний Толстой.

Однак журналістка уточнила своє запитання і попросила сказати, чи підтримує хтось у Європі захоплення українського півострова.

"В Європі це найбільша європейська країна – Російська Федерація", – відрізав розлючений росіянин і поспіхом втік від ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
ПАРЄ Державна Дума Росії
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Куни Чан
Куни Чан
Забавно то, что эта украинка работает на сепара Шария :DDD
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Красиво поставил на место рагульских пропагандистов.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
а вы знаете что это была журналистка Шария, хотя бы?)))
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш, которого вы кстати в украинофобии обвиняете - это кстати один из немногих моментов где я с ним не согласен - но он то патриот украины, в отличии от тех кто из себя их карежит
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