"Україні скасували безвіз!" Пропагандисти Кремля зганьбилися фейком

В українському інформаційному просторі сумнівні сайти поширили тричі за місяць фейк про "скасування" Євросоюзом безвізового режиму для українців.

Як йдеться в статті "Європейської правди", новина про "проблеми з безвізом" спочатку з'явилася на російських пропагандистських ресурсах, а потім на українських сайтах. У третій хвилі задіяли також сторінку-клон міжнародної місії.

"Паузи між хвилями тривали рівно тиждень. Новини з усіх хвиль посилаються на вигадане "повідомлення Ради ЄС". Звичайно ж, не даючи посилання на прес-реліз Ради (адже його просто не існує). Така картина не може мати іншого пояснення, окрім свідомої (і, напевно, оплаченої) інформаційної атаки", - йдеться в матеріалі.

24 канал

Спочатку помилкове повідомлення 16 лютого опублікували джерела, які не приховують проросійської спрямованості. 20 лютого вже близько двох десятків джерел синхронно повідомили про "ускладнення", "обмеження" або "скасування" безвіза. Новина дослівно повторювалася майже на всіх сайтах, відрізнялися лише заголовки. Щонайменше три ЗМІ видалили свої новини, коли з'ясували, що це неправда.

"1 березня Politeka знову видала новину (вже третю), яка майже дослівно повторювала їх попереднє повідомлення з посиланням на неіснуючу "заяву Ради ЄС ", - йдеться в статті.

Третя хвиля прийшла 7 березня, коли низка сайтів, в тому числі тих, які вже поширювали "новину" (наприклад, Znaj.ua), знову опублікували те саме повідомлення.

"Але найяскравішим виявився інший елемент цієї інформаційної атаки. Хтось вклав гроші в розкрутку повідомлення на сторінці, яка сама по собі є фейком, тому що імітує СММ ОБСЄ, міжнародну наглядову місію, яка працює по обидва боки контактної лінії на Донбасі", - йдеться в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кремль збирається витратити близько 300 мільйонів доларів на фейки і втручання в українські вибори.

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