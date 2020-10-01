Україні потрібно забути про Будапештський меморандум і шукати новий формат, – Кравчук

У ситуації, коли Росія і ОРДЛО не підтримують зусилля України щодо відновлення миру на Донбасі і в нашій країні в цілому, слід шукати нові формати переговорів.

Про це повідомив перший президент України і глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в коментарі OBOZREVATEL. За його словами, Україні потрібно орієнтуватися на країни, які сьогодні визначають політику в світі.

"Я говорив, що потрібно організувати міжнародну конференцію за участю країн, які підписали (Будапештський меморандум, – ред.). Можливо, розширити зустріч до G7, яка сьогодні визначає політику в світі. Тобто потрібно забути про цей документ. Так, він підписаний правильно, тільки не відповідає на питання як. Тут потрібно думати. Будапештський меморандум або Будапештський формат міг би стати дуже важливим моментом щодо збереження миру на Донбасі і в Україні в цілому ", – заявив Кравчук.

Колишній президент також пояснив, що з Мінськими угодами є проблеми, але йдуть пошуки рішень.

"При всій повазі до Мінських угод: вони поки не дають таких практичних результатів, які хотілося б. Україна докладає зусиль, президент пропонує зусилля – він відновив Нормандський формат і хоче, щоб пройшли зустрічі в Берліні. Він діє відповідно до активної і послідовної системи. Це очевидно, я нічого не вигадую. На жаль, Росія не підтримує такі зусилля, а ОРДЛО, своєю чергою, покладаються на підтримку Росії, тому не хочуть сісти і почути дії і характер дій України. Є проблеми, але йдуть пошуки рішень", – резюмував Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Леонід Кравчук також розповів, як потрібно змінити Мінські угоди.