Україні потрібні такі лідери: Турчинов закликав львів'ян проголосувати за Олега Синютку

Для закінчення війни з Росією на місцевих виборах потрібно вибрати лідерів, які готові відстояти свою країну.

Про це заявив керівник Центрального виборчого штабу партії “Європейська Солідарність” Олександр Турчинов під час пресконференції “Україна та Львів напередодні місцевих виборів” у Львові у вівторок, 13 жовтня. Повідомляє пресслужба “Європейської солідарності”.

"Як би не обіцяв президент Зеленський закінчити війну, вона, на превеликий жаль, продовжується. І війну ми закінчимо, коли не залишиться окупованим жодного метру української землі. А на це треба працювати і у Києві, і у Львові, і у Житомирі, і у Краматорську", — підкреслив Турчинов.

Він додав, що країні потрібні лідери, які здатні відстояти українські інтереси.

"Львів має очолити справжній патріот та загальнонаціональний лідер, який здатний як вирішити місцеві проблеми, так і стати щитом для всієї України. Саме такою людиною є Олег Синютка", — заявив Олександр Турчинов.

Також, за словами політика, сьогодні на місцевих виборах вирішується доля нашої України, бо саме на цих виборах відбувається боротьба між двома таборами: з одного боку — проукраїнські сили, а з іншого — колаборанти, капітулянти, популісти та представники інтересів проросійських сил.