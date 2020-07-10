Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що Україні потрібен реальний економічний патріотизм, а не здача національних інтересів під акомпанемент героїчних гасел.

Таку думку вона висловила в ефірі телеканалу NewsOne. На переконання Тимошенко, зі зміною президента в країні не відбулося реальної зміни влади.

"З-за куліс, з-за меж України ляльководять як Порошенком, так і Зеленським і просто йде спадкоємність цієї влади та політики. Усе, що було за часів п’ятого президента, продовжується і зараз", – наголосила Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" переконана – сьогодні потрібно докорінно міняти всю міжнародну політику країни.

"Україні потрібен реальний економічний патріотизм, захист прав та інтересів наших громадян, наших ресурсів, наших національних інтересів, права нашої держави на самостійний розвиток", – зазначила політикиня.

Тимошенко зауважила, що державу принижує "торг та базар, коли президент країни направо й наліво здає інтереси країни".

"І найгірше, коли ці розміни, договорняки, обміни – усі ці фривольні речі відбуваються за рахунок зради національних інтересів України, за рахунок здачі інтересів кожного українця. І прикро, якщо нинішня влада діє так само", – обурилася лідерка партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тимошенко заявила, що за сприяння влади НБУ був перетворений у великий насос, який викачував гроші з кишень українців і державного бюджету.