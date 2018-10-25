Україні потрібен бюджет розвитку замість бюджету стагнації – Тимошенко

Бюджет України на наступний рік замість розвитку орієнтований на підвищення тарифів, поглиблення бідності та боргів населення. Це неефективний документ, який лише шкодить українській економіці та не містить ефективних кроків для підвищення рівня життя людей, а тому має бути кардинально переглянутий.

Про це заявила Юлія Тимошенко під час засідання Погоджувальної ради голів парламентських комітетів та фракцій.

Бюджет занепаду

"Це бюджет повної стагнації. Він залишає ВВП України практично нижче плінтуса – на 36,5% нижче у валютному обчисленні, ніж він був у 2013 році. Стагнація продовжується, і цей бюджет її підтримує. Запропонований урядом проект взагалі не передбачає розвиток держави. На утримання тюрем виділяється вдвічі більше, ніж на наукові дослідження НАН України. Також кошторис на 2019 рік залишає в тіні 592 млрд грн, не виведених в дохідну частину. Він не забезпечує ні легалізації, ні деофшоризації, зберігає корупцію та тіньові обіги. Це бюджет абсолютної боргової залежності", – заявила лідер фракції "Батьківщина".

Юлія Тимошенко впевнена, що сам механізм розробки бюджету в Україні потрібно кардинально змінити, оскільки він роками був сфокусований на фінансовій стабілізації, а не на розвитку економіки. Про це йдеться в презентованому Юлією Тимошенко стратегічному документі "Новий економічний курс".

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"З часу поширення впливу глобальної фінансово-економічної кризи на економіку України формування доходів, видатків і дефіциту бюджету стали засобом виключно політики фінансової стабілізації, а не розвитку. Надмірно жорстке обмеження видатків стало однією із причин продовження економічного спаду, скорочення інвестицій і споживання. Як наслідок, процедури і правила прийняття державного бюджету почали систематично й грубо порушуватися. Структура як дохідної, так і видаткової частин бюджету в більшості випадків є наслідком випадкових політичних рішень, а не результатом політики узгоджених між собою реформ. З боку Уряду фактично втрачений контроль за обґрунтованістю складання кошторисів бюджетних установ, які є підставою для взяття бюджетних зобов’язань", – йдеться в "Новому економічному курсі".

Олігархи та політичні торги

На думку авторів документу, для того, щоб бюджет України насправді став інструментом розвитку, він має перестати бути предметом наживи олігархату чи політичних торгів.

"В умовах політично незбалансованої й економічно слабкої системи державного управління, формування бюджетної політики в Україні відбувається під тиском потреби задоволення інтересів різноманітних кланово-олігархічних груп, оперативних завдань збалансування макроекономічного становища і виконання неоднозначних вимог міжнародних фінансових організацій. Бюджетна політика в Україні так і не набула властивостей ефективного механізму реалізації державної стратегії в напрямку реалізації структурних реформ, значна частина рішень не підпорядковується стратегічним економічним міркуванням, а є предметом зовнішніх і внутрішніх політичних торгів", – пишуть в стратегії.

Податки, якими душать

Ключова необхідність, на якій наголошують в "Новому економічному курсі" Юлії Тимошенко полягає у зменшенні надмірного фіскального навантаження на економіку та стимулюванні економічного зростання.

"Податкова політика не працює як важіль стимулювання економічного зростання та позитивних структурних зрушень. Надмірне вилучення до держбюджету частини прибутків державних та комунальних підприємств суперечить завданням їх інвестиційно орієнтованого розвитку, призводить до втрати ними конкурентоспроможності або до зниження якості послуг. Структура видатків державного бюджету не забезпечує підтримку економічного розвитку, а більшість "захищених" видатків не вирішує нагромаджені соціальні проблеми. Структура бюджетних видатків свідчить про орієнтацію переважно на задоволення невідкладних потреб соціально-економічного розвитку на противагу стратегічним цілям та завданням структурної перебудови економіки. Стабільно висока частка соціальних видатків не забезпечує належну якість життя населення та розвиток людського капіталу через нереформованість складових соціальної сфери", – переконані автори.

Бідність та втрата можливостей

Не менш важливим завданням для України в "Новому економічному курсі" називають збереження людського та наукового потенціалів, яким багато років не приділяли належного значення.

"Погіршення якості людського капіталу та наукового і освітнього потенціалу знижують конкурентоспроможність національної економіки. Залишкове фінансування капітальних видатків установ бюджетної сфери призводить до втрат матеріального і людського капіталу й перешкоджає їх реформуванню. Очевидною є проблема неефективного управління державним інвестиційним процесом. Наявна неадекватність обсягу державних інвестицій завданням соціально-економічного розвитку, а інвестиційна політика держави характеризується відсутністю визначеності у пріоритетах інвестування, неспроможністю ефективно складати й адмініструвати інвестиційні проекти та їх постійним недофінансуванням", – констатують в стратегії.

В "Новому економічному курсі" зазначають, що неефективне складання бюджету лише більше вганяє населення в бідність. Адже незбалансованість фіскальних зобов’язань та можливостей їх фінансового забезпечення призводить до хронічної дефіцитності державного бюджету.

"Хронічне планування державного бюджету з необґрунтованими дефіцитами спонукає постійну потребу здійснювати державні запозичення, дедалі більша частка яких спрямовується на повернення раніше отриманих позик. Масштабність державних запозичень на внутрішньому ринку робить їх відчутним чинником впливу на фінансову ситуацію в країні, створюючи ризик поширення "ефекту витіснення", а спрямування залучених коштів переважно на споживання та повернення попередніх боргів, замість інвестицій у розвиток, відтворює хронічну залежність від зовнішнього фінансування. Обтяжливість зовнішнього боргу стрімко зростає внаслідок девальвації гривні", – пишуть в документі.

Порятунок з бюджетної пастки

На думку авторів документу, єдиним шляхом для розвитку економіки України має стати стимулююча бюджетна політика, направлена не на "проїдання" та занепад, а на створення продукції та підвищення рівня життя людей.

"Бюджетна політика, з одного боку, має максимально стимулювати підприємницьку діяльність через податкову лібералізацію та зниження частки фіскального перерозподілу внутрішнього валового продукту, а з іншого, має сприяти мобілізації ресурсів внутрішнього попиту, значна частина якого генерується саме бюджетними видатками. Вирішення цього суперечливого завдання вбачається в концентрації фіскальної лібералізації на першому етапі впровадження, переважно у сфері адміністрування і зниженні на цій основі рівня тінізації економіки та "корупційного податку". А також через удосконалення структури та механізмів здійснення бюджетних видатків та відповідному поширенні їх стимулюючої функції. Відчутний потенціал міститься в розширенні бази оподаткування через багатовимірну податкову політику: залучення до оподаткування ширшого кола джерел отримання прямого чи непрямого доходу — нерухомості, природних ресурсів тощо. Стимулююча функція податків є обов’язковою складовою ефективної бюджетної політики", – резюмують в документі.

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