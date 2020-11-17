Сам Байден неодноразово підкреслював, зокрема й у своїх останніх дебатах із Трампом, що найважливішим й основним пріоритетом його зовнішньої політики буде підтримка України та опір російській агресії. І це не якась передвиборча заява. Ми знаємо, що ще в адміністрації Обами Байден був головний по Україні, приділяючи їй багато уваги. Тож він є близьким другом України. Вам у цьому відношенні пощастило з результатом виборів США.

– Є позиції, зафіксовані Сполученими Штатами, зокрема й резолюціями Конгресу, які за Трампа не реалізовувались. Але я вважаю, що не треба ухвалювати жодних нових пекельних санкцій. Найнеприємніші, руйнівні санкції для путінського режиму вже передбачені знаменитим законом "Про протидію ворогам Сполучених Штатів", ухваленим 2 серпня 17-го року. Він майже одноголосно був ухвалений Конгресом, і Трамп його дуже неохоче підписав. Проєкт передбачав заморожування та арешт фінансових активів, як написано в тексті закону – "олігархів і чиновників, близьких до Путіна".

Між іншим, як це з'ясувалося під час розслідування, проведеним американськими інститутами, це близько трильйона доларів. Астрономічна сума, яку путінська клептократія включно з вищими чиновниками вивезла, і вони перебувають в юрисдикції Сполучених Штатів. Цей захід руйнівний не тільки тим, що в керівників Росії відбирається награбоване, але і тим, що віталася б переважною більшістю російського населення.

Ці величезні кошти розглядаються як власність російського народу і будуть повернуті справжнім власникам – першому посткримінальному уряду Росії.

Був же ще арешт активів декількох відомих людей, включно з Олегом Дерипаскою. Тільки потім їх йому повернули назад. Наскільки мені відомо, Байден і його оточення міцно націлені на застосування тієї міри, якою можна підірвати всю внутрішньополітичну ситуацію в Росії. Більшість російського народу зустріне її з радістю. Це що стосується санкцій.

Що стосується підтримки України, то тут уже залежить від дипломатичної ініціативи України. По-моєму, цілком дозріла ситуація в адміністрації Байдена для надання Україні так званого статусу Major Non-NATO Ally – головний союзник, не член НАТО. Цей статус є в Ізраїлю, Південної Кореї, Австралії, Японії, Нової Зеландії. Всі вони найближчі союзники НАТО, що дає фактично такий самий доступ до військової допомоги Сполучених Штатів, як і членство в НАТО. Але за винятком так званого пункту 5.

Україна формально подала на цей статус ще років зо три або чотири тому. Він навіть розглядався в одній із палат Конгресу, палатою представників був підтриманий, але потім адміністрація Трампа, як і багато іншого, пов'язаного із санкціями, замотала його. Тепер саме час усе це виконати.

Рішучі наміри Байдена з надання допомоги Україні будуть виконані, тому що вони користуються повною підтримкою і республіканців. Ось найдивніше, що в настільки розділеному американському політикумі існує, напевно, єдиний зовнішньополітичний пункт порядку денного, в якому досягнутий абсолютний консенсус військово-політичного істеблішменту Америки.

Більше по темі перемоги Джо Байдена на виборах президента США – читайте в інтерв'ю Андрія Піонтковського.