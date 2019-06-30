ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

Україні необхідна повна інвентаризація – Дмитро Кисилевський

255Читати матеріал російською

Україні необхідна повна інвентаризація земель, доріг і водойм. Про це заявив кандидат в депутати від Партії "Слуга народу" Дмитро Кисилевський.

"В Україні тисячі безгоспних земельних ділянок, сотні озер, які ні у кого не знаходяться на балансі, безліч розбитих доріг, за які просто ніхто не відповідає. Країні потрібна велика інвентаризація", - заявив Дмитро Кисилевський.

Дмитро Кисилевський

Дмитро Кисилевський

Напередодні Кисилевський ініціював легалізацію озера Котлован на Лівому березі міста Дніпро. Озеро виникло на місці колишнього піщаного кар'єру 50 років тому, з-під землі б'ють ключі з чистою водою, і це місце стало популярним пляжем. При цьому озеро не беруть на свій баланс держслужби, які відповідають за прибирання прибережної території і перевірку якості води.

"Спільно із ЗеКомандой Дніпра і місцевими жителями ми провели прибирання території, організували вивезення сміття на весь пляжний сезон, - заявив Дмитро Кисилевський. - Але проблему потрібно вирішувати системно, і не тільки в Дніпрі, а й по всій країні. Держслужби не хочуть брати такі безхозні об'єкти на баланс, тому що це вимагає додаткових витрат з місцевого бюджету. При цьому їх не хвилює, на пляжі безхозного озера кожен день відпочивають сотні людей. Потрібна інвентаризація і системне рішення".

Україні необхідна повна інвентаризація – Дмитро Кисилевський

Дмитро Кисилевський балотується від партії "Слуга народу" по округу N24 міста Дніпро. Це Індустріальний і Самарський райони міста.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
УкраїнаДніпро
Тег
Партія "Слуга народу"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel