Україні необхідна повна інвентаризація – Дмитро Кисилевський

Україні необхідна повна інвентаризація земель, доріг і водойм. Про це заявив кандидат в депутати від Партії "Слуга народу" Дмитро Кисилевський.

"В Україні тисячі безгоспних земельних ділянок, сотні озер, які ні у кого не знаходяться на балансі, безліч розбитих доріг, за які просто ніхто не відповідає. Країні потрібна велика інвентаризація", - заявив Дмитро Кисилевський.

Дмитро Кисилевський

Напередодні Кисилевський ініціював легалізацію озера Котлован на Лівому березі міста Дніпро. Озеро виникло на місці колишнього піщаного кар'єру 50 років тому, з-під землі б'ють ключі з чистою водою, і це місце стало популярним пляжем. При цьому озеро не беруть на свій баланс держслужби, які відповідають за прибирання прибережної території і перевірку якості води.

"Спільно із ЗеКомандой Дніпра і місцевими жителями ми провели прибирання території, організували вивезення сміття на весь пляжний сезон, - заявив Дмитро Кисилевський. - Але проблему потрібно вирішувати системно, і не тільки в Дніпрі, а й по всій країні. Держслужби не хочуть брати такі безхозні об'єкти на баланс, тому що це вимагає додаткових витрат з місцевого бюджету. При цьому їх не хвилює, на пляжі безхозного озера кожен день відпочивають сотні людей. Потрібна інвентаризація і системне рішення".

Дмитро Кисилевський балотується від партії "Слуга народу" по округу N24 міста Дніпро. Це Індустріальний і Самарський райони міста.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!