Україні неможливо отримати гарантії за Будапештським меморандумом, – дипломатка

Будапештський меморандум є політичною декларацією, тому отримати реальні гарантії за цим документом практично неможливо.

Як заявила в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, Будапештський меморандум – це не міжнародний договір.

"Я пам'ятаю, коли в 2014 році вперше йшлося про Будапештський меморандум, мені телефонували з Німеччини та запитували, що це? Я була в Україні, коли його підписали 1994 року, але тоді ніхто про нього вже не пам'ятав. Це політична декларація, тобто отримати ці гарантії на сьогодні просто неможливо", – сказала вона.

Пані посол наголосила, що Німеччина працює із США, Великою Британією, Канадою та інформує про зусилля щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

"Що ми дійсно робимо, то ми говоримо з нашими партнерами. Є Мінський формат, "нормандська четвірка". Ми завжди говоримо й із США, і з Великою Британією, також Канадою, яка не підписувала Будапештський меморандум, але ми працюємо разом, ми їх інформуємо. Якщо вони підтримують наші зусилля – тим краще", – зазначила Фельдгузен.

Водночас вона наголосила, що набагато важливіше за розширення нормандського формату, щоб ці країни підтримали і зусилля Німеччини, і саму Україну.

"Якщо Україна хоче розширити наявні формати, я навіть не знаю, чи були б США, Велика Британія, Канада готові до цього? Все-таки нормандський формат непогано працює, і мати більше коло учасників – це більше координувати позиції. Знайти дату для можливої зустрічі вже зараз складно, а якщо буде сім чи вісім учасників – це ще гірше. Як нам здається, набагато важливіше, щоб ці країни підтримали наші зусилля, Україну, і тому потрібно з ними постійно говорити", – підкреслила дипломатка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час місцевих виборів в Україні проводилось опитування від президента України Володимира Зеленського. Одне з питань звучало: "Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?"

Сам Зеленський заявив, що всі підписані меморандуми й угоди повинні виконуватися.