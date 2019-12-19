Україні на замітку: у Порошенка розповіли про застереження Європарламенту

Депутати Європейського парламенту застерігли нову українську владу від політично вмотивованих переслідувань в Україні.

Як зазначила депутатка фракції "Європейська солідарність" голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе під час брифінгу у Страсбурзі, позиція європейських партнерів щодо неприпустимості політичних переслідувань зафіксована у підсумковій резолюції Парламентського Комітету асоціації України з ЄС.

"Нас застерігають від політично вмотивованих переслідувань. І я сподіваюся, що ми всі в Україні візьмемо до уваги ці конкретні напрацювання Парламентського Комітету асоціації України з ЄС", – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

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Вона також повідомила, що європейські партнери невдоволені так званою "Судовою реформою Зеленського", і ця позиція теж зафіксована у підсумковому документі Парламентського Комітету.

"Ми бачили незадоволення наших колег європейських парламентарів та їхню стурбованість перебігом так званої судової реформи в Україні. Чітко було зазначено схвильованість колег з різних країн Європейського Союзу щодо зменшення суддів Верховного Суду. Це також знаходить відображення у підсумковому документі", – зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, парламентський Комітет асоціації України з ЄС у підсумковій резолюції окреслив чіткі перспективи членства України в Європейському Союзі та однозначно визначив дії Росії як агресію проти суверенної незалежної України.

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