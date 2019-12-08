Україні можуть розблокувати вступ до НАТО: Угорщина назвала умову

В Угорщині заявили, що Веніціанська комісія "знову дала ясно зрозуміти", що прийнятий закон про мову "відбирає" раніше набуті права національних меншин України у сфері користування ними рідної мови.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає пресслужба МЗС Угорщини. За словами посадовця, таким чином ця професійна експертиза нібито доводить, що мовний закон "суперечить міжнародному праву і зобов'язанням України".

"Попередня влада і підтримані нею закони (про мову та середня освіта - ред.) хотіли покласти край використанню мов меншин в усіх сферах життя. Для Угорщини це неприйнятно", – йдеться в заяві.

Петер Сійярто

Разом з тим Петер Сійярто зазначив, що уряд Угорщини має певні надії на Володимира Зеленського.

"Новий президент, нова надія", – додав він.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Угорщини заявили, що країна буде блокувати вступ України в НАТО, поки Київ не відновить мовні права угорської нацменшини.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росія втягнула Угорщину в міжнародний скандал з Україною. Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що парламент Угорщини нібито звернувся до нелегітимної Держдуми з проханням об'єднати зусилля щодо захисту прав мовних меншин в Україні.

У Будапешті заявили, що Державні Збори Угорщини не приймали таких заяв і не могли виступати з подібними проханнями.

При цьому раніше посол Угорщини Іштван Ійдярто назвав українську мову "дуже складною" і розкритикував ідею викладання нею на Закарпатті.

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