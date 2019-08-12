"України бути не повинно": Цимбалюк назвав мету сил Путіна в новій Раді

Метою пропутінських сил у новому скликанні Верховної Ради, до яких відноситься партія "Опозиційна платформа – За життя", є знищення України як держави або її перетворення на подобу терористичних "Л/ДНР".

Таке попередження озвучив український журналіст Роман Цимбалюк в інтерв'ю проєкту Anneksiya.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк "Крим. Реалії"

"Вони не розмірковують в контексті назви партій. Вони будують свою політику, виходячи з національних інтересів російської держави, як вони їх розуміють. От зараз вони їх розуміють так, що України як держави бути не повинно. Або вона повинна бути такою, як "молоді джамахірії" на окупованій частині Донбасу. Тобто, вони ніби як є, але і, як у передачі "Добраніч, малюки", Хрюшею і Степашкою керувало щось, що одягалося трохи нижче спини", – із сарказмом пояснив він тактику п'ятої колони в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Цимбалюк вважає, що Україні не варто сподіватися на те, що Росія змінить свою войовничу риторику і піде на примирення. На ситуацію не вплине навіть зміна влади в країні-агресорі. Єдиним способом забезпечити свою безпеку є безперервна робота над новим озброєнням для відсічі ворогу і готовність боротися з ним.

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