Україні буде легше повернути Крим, ніж Донбас, – Резніков

Україні буде легше повернути анексований Росією Крим, ніж окуповані райони Донбасу.

Таку думку висловив в інтерв’ю "Радіо Свобода" віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.

"Я вам скажу, що історія з Кримом і повернення Криму назад в Україну повноцінно як окуповану сьогодні територію більш навіть, можливо, легкий варіант, тому що там не було бойових дій, як на частково окупованому Донбасі. Менше крові пролито", – сказав він.

На зауваження, що в Криму величезне заміщення населення, Резніков відповів, що це завдання, яке треба буде вирішувати.

"Ще раз повторюю, що легко все не буває. Ми з вами живемо сьогодні у світі, коли класичні війни вже не ведуться, а ведуться гібридні війни. Тому відповіддю і захистом від гібридної агресії мають бути так само гібридні ходи", – додав віцепрем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було оприлюднено прізвища 15 російських військовослужбовців, які брали участь у захопленні Криму 2014 року.