Україні буде гірше: Невзоров оцінив відхід Суркова з Донбаського напрямку

Незважаючи на недавній відхід Владислава Суркова із посади головного радника глави Росії з питань Донбасу, позиція Володимира Путіна щодо окупованих територій України стане тільки гіршою.

Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів російський журналіст Олександр Невзоров. За його словами, Сурков нині приречений стати головним ворогом російського лідера, але це нічого не змінить.

"Тому що Слава все-таки реально великий художник. Він умів красиво забезпечувати – принаймні красиво для себе і для своїх інтересантів – якісь процеси. Володимир Володимирович не володіє таким досвідом. Я підозрюю, що буде якось жорсткіше, нахабніше і примітивніше", – вважає він.

Невзоров і Путін

За його словами, відхід Суркова з посади насамперед означає, що в Кремлі не місце двом ідеологам. Водночас нині він є "найнебезпечнішим і абсолютно великокаліберним опозиціонером" Путіну.

"Сурков, який приречений стати опозиціонером і ворогом, а також вести себе надзвичайно небезпечно... Він не може сидіти просто так. Йому треба створювати ідеологеми. У людини, яка не інтригувала і деідеологізована цілу годину, починаються процеси обміну речовин, він починає чухатися і покриватися пухирями. І він був, звичайно, генератором всіх донбаських ідей, головним автором цієї драми. Безумовно, він писав цю картину. "Російська весна" – це його кисть", – пояснив Невзоров.

Владислав Сурков і Володимир Путін premier.gov.ru

Він підкреслив, що, хоча Сурков і є "романтиком-імперцем", проте досвід і час показували, що ніякого сенсу, ніякого навару для держави і для апарату від його проєкту "Новоросія" немає.

"А він все одно вимагав грошей, ресурсів. Він проїдав лисину. Росія давно визначилася: їй не потрібен Донбас. Тому Слава став недоречний. Гравітаційний зв'язок був відключений. І він перетворився в серйозного противника", – переконаний Невзоров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіст, колишній радник президента РФ, старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов заявив: те, що президент Росії Володимир Путін нібито хоче позбутися від окупованого Донбасу, – міф.

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