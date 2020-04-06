Головна Новини
6 квітня • оновлено в 15:07
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Україні буде гірше: Невзоров оцінив відхід Суркова з Донбаського напрямку

2.3т
Читати матеріал російською

Незважаючи на недавній відхід Владислава Суркова із посади головного радника глави Росії з питань Донбасу, позиція Володимира Путіна щодо окупованих територій України стане тільки гіршою.

Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів російський журналіст Олександр Невзоров. За його словами, Сурков нині приречений стати головним ворогом російського лідера, але це нічого не змінить.

"Тому що Слава все-таки реально великий художник. Він умів красиво забезпечувати – принаймні красиво для себе і для своїх інтересантів – якісь процеси. Володимир Володимирович не володіє таким досвідом. Я підозрюю, що буде якось жорсткіше, нахабніше і примітивніше", – вважає він.

Невзоров і Путін

Невзоров і Путін

За його словами, відхід Суркова з посади насамперед означає, що в Кремлі не місце двом ідеологам. Водночас нині він є "найнебезпечнішим і абсолютно великокаліберним опозиціонером" Путіну.

"Сурков, який приречений стати опозиціонером і ворогом, а також вести себе надзвичайно небезпечно... Він не може сидіти просто так. Йому треба створювати ідеологеми. У людини, яка не інтригувала і деідеологізована цілу годину, починаються процеси обміну речовин, він починає чухатися і покриватися пухирями. І він був, звичайно, генератором всіх донбаських ідей, головним автором цієї драми. Безумовно, він писав цю картину. "Російська весна" – це його кисть", – пояснив Невзоров.

Владислав Сурков і Володимир Путін

Владислав Сурков і Володимир Путін

premier.gov.ru

Він підкреслив, що, хоча Сурков і є "романтиком-імперцем", проте досвід і час показували, що ніякого сенсу, ніякого навару для держави і для апарату від його проєкту "Новоросія" немає.

"А він все одно вимагав грошей, ресурсів. Він проїдав лисину. Росія давно визначилася: їй не потрібен Донбас. Тому Слава став недоречний. Гравітаційний зв'язок був відключений. І він перетворився в серйозного противника", – переконаний Невзоров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіст, колишній радник президента РФ, старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов заявив: те, що президент Росії Володимир Путін нібито хоче позбутися від окупованого Донбасу, – міф.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Владислав Сурков Володимир Путін Олександр Невзоров
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Росія - країна-агресор
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
5
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Обоз напал на очередного гoвнoмета. Ждите серию репортажей
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги