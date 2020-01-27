Українець обраний віце-президентом ПАРЄ

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко обраний віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це в Facebook повідомила член української делегації Євгенія Кравчук.

"Олександр Мережко – доктор юридичних наук, відомий вчений і фахівець в області міжнародного права, недавно він став головою комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва", – йдеться в повідомленні.

ПАРЄ

Кравчук зазначила, що двадцять віце-президентів від держав-членів ПАРЄ обираються щорічно на початку чергової сесії та залишаються на посаді до відкриття наступної сесії. Вона додала, що голосування за Мережка не було, посади віце-президентів розподіляють по квотам країн-членів.

"Посада віце-президента надзвичайно відповідальною, адже він при необхідності може підмінити Президента і головувати на засіданні Асамблеї або на дебатах (якщо не бере в них участі в якості доповідача). Також віце-президент автоматично входить до складу Бюро, яке веде засідання шляхом підготовки порядку денного сесій та визначення питань, які заслуговують на бути висвітлені в доповідях", – акцентувала Кравчук.

Олександр Мережко (по центру) Facebook Євгенія Кравчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 січня понад тридцять делегатів Парламентської асамблеї Ради Європи підтримали ініціативу українців і піднялися з місць в знак протесту проти участі в засіданнях Росії.

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