Головна Новини
27 січня • оновлено в 15:14
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Українець обраний віце-президентом ПАРЄ

1.1т
Читати матеріал російською

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко обраний віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це в Facebook повідомила член української делегації Євгенія Кравчук.

"Олександр Мережко – доктор юридичних наук, відомий вчений і фахівець в області міжнародного права, недавно він став головою комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва", – йдеться в повідомленні.

ПАРЄ

ПАРЄ

Кравчук зазначила, що двадцять віце-президентів від держав-членів ПАРЄ обираються щорічно на початку чергової сесії та залишаються на посаді до відкриття наступної сесії. Вона додала, що голосування за Мережка не було, посади віце-президентів розподіляють по квотам країн-членів.

"Посада віце-президента надзвичайно відповідальною, адже він при необхідності може підмінити Президента і головувати на засіданні Асамблеї або на дебатах (якщо не бере в них участі в якості доповідача). Також віце-президент автоматично входить до складу Бюро, яке веде засідання шляхом підготовки порядку денного сесій та визначення питань, які заслуговують на бути висвітлені в доповідях", – акцентувала Кравчук.

Олександр Мережко (по центру)

Олександр Мережко (по центру)

Facebook Євгенія Кравчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 січня понад тридцять делегатів Парламентської асамблеї Ради Європи підтримали ініціативу українців і піднялися з місць в знак протесту проти участі в засіданнях Росії.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Тимур Григоренко
Теги
ПАРЄ Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
4
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
судя по биографии мужик вроде умный. не рагуль упоротый. хотя посмотрим, в украине подцепить упоровирус достаточно легко - мо ч ой облили и вот ты уже упоротый)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Пети Moщи
Пети Moщи
Лучше бы Гончаренко, он так старался
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги