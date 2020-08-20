От редакции: В аналитическом материале народный депутат Украины VI и VII созывов Александр Дубовой представил свое видение о том, возможно ли Украине вернуть статус ядерного государства, проанализировал, какой потенциал утратила наша страна за годы независимости, а также ответил на вопрос, почему мы сегодня платим сотни миллионов долларов за ядерное топливо для АЭС, имея колоссальные залежи урана и циркония для его производства в Украине.

Об авторе: В бытность депутатом Александр Дубовой был одним из руководителей подкомитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, за его авторством и соавторством был принят ряд профильных законопроектов.

Александр Дубовой ныне является предпринимателем и меценатом. Длительное время автор управлял "Международной энергетической компанией" - главным акционером Киевского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института "Энергопроект" - флагмана ядерной отрасли с более чем 80-летней историей. "КИЭП", как его сокращенно называют, разработал и воплотил в жизнь множество масштабных атомных проектов, как в Украине, так и за ее пределами. Институт является крупнейшим хранителем архивных документов, которые соединяются в историю атомной отрасли Украины.

ЯДЕРНЫЙ АРСЕНАЛ УКРАИНЫ: УТРАЧЕННОЕ БОГАТСТВО

То, что сегодня многие политики и журналисты называют "внешним управлением" и "потерей суверенитета", началось еще на заре независимости Украины. Поэтому сегодня нам нужно честно самим себе признаться, что постепенно, шаг за шагом, наши "западные партнеры" и северные соседи добивались ослабления Украины и фактической утраты нами субъектности. Собственно говоря, это им с успехом удавалось на протяжении десятилетий нашей независимости.

Но, возможно, ещё не поздно все вернуть вспять, и стать сильным и по-настоящему независимым государством, с которым считаются в мире? Чтобы понять, как этого достигнуть, нужно оглянуться назад и осмыслить, что мы потеряли и что могли бы получить взамен. Поэтому давайте вместе проанализируем факты и поразмыслим, может ли Украина в нынешних условиях добиться успеха в ядерной отрасли и обрести столь необходимый нам фактор силы.

После распада СССР Украина унаследовала третий в мире по мощности ядерный арсенал после Вашингтона и Москвы. Опасения сверхдержав выглядели логично, так как этого потенциала хватило бы, чтобы уничтожить планету Земля и превратить ее в ядерный пепел несколько раз.

Безусловно, никто в здравом уме не решился бы применить ядерное оружие, но его наличие вынуждало западные страны относиться к нам с должным пиететом. Отмечу, что нанесение ядерного удара не могло произойти случайно. До момента запуска должно пройти несколько приказов, обладатель ядерного чемоданчика обязан был сообщить секретный шестизначный код офицеру в командном пункте и т.д. Это предполагало сложную процедуру верификации приказа.

После распада СССР, западные страны относились к нам с некой опаской, и поэтому при активном содействии России делали все, чтобы лишить нас этой ядерной "дубинки"..

В 1991 году ядерный арсенал Украины состоял из 1734 ядерных боеголовок, 220 единиц стратегических носителей:

Ту-22М

44 стратегических бомбардировщика, оснащенных более чем тысячей ядерных крылатых ракет большой дальности:

Ту-160 — стратегический ракетоносец;

Ту-22М — (по классификации НАТО – Backfire) дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Носитель ядерного оружия;

Ту-95— турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.

Межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования УР-100Н ( SS -19 по классификации НАТО) в транспортно-пусковом контейнере

176 межконтинентальных баллистических ракет: 130 жидкотопливных СС-19 по шесть боеголовок каждая и 46 твердотопливных СС-24 по десять боеголовок на носителе.

Радиус действия твердотопливной ракеты СС-24 (по американской классификации – "Скальпель") - 11 тысяч километров. Площадь поражения – 200 000 кв. километров. Ракета способна перелететь на другой континент всего за 24 минуты. Во времена СССР в Украине межконтинентальные баллистические ракеты были на вооружение самой мощной 43-й армии Ракетных войск стратегического назначения.

Кроме стратегических ядерных Украина обладала и большим арсеналом тактического ядерного оружия.

На территории Украины была расположена очень сложная и высокотехнологичная инфраструктура: ракетные базы, командные пункты, пусковые шахты. В частности, 46 шахтно-пусковых установок для СС-24, которые являли собой сложные технологические сооружения, размещавшиеся на глубине более 40 метров под землей.

Шахтно-пусковая установка для СС-24

Следует отметить, что Украина в советские времена была в авангарде ракетного строительства. Так, Южный машиностроительный завода имени А.М. Макарова ("Южмаш"), расположенный в городе Днепр (бывший Днепропетровск), способен был производить 120 межконтинентальных баллистических ракет в год. "Южмаш" производил двигатели самых мощных ракет для стратегического ракетного комплекса третьего поколения.

Расположенное рядом с "Южмашем" Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля занималось разработкой самых мощных ядерных ракеты в арсенале СССР, которые ввергали в ужас весь мир, в частности, Р-36М – (SS-18 "Сатана" по классификации НАТО).

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-36М ("Сатана")

Среди более ранних разработок КБЮ ракеты Р-5М ("темный делец" SS-3), Р-12 Двина (SS-4 "Сандал"), Р-14 (SS-5 "Гаэльский кинжал"), первые МБР Р-16 (SS-7 "Cэддлер"), Р-36 (SS-9 "Scarp"), МР-УР-100 "Сотка" (SS-17 "Spanker").

Следует отметить в контексте данной статьи, что с 1986 по 1992 год руководил "Южмашем" Леонид Данилович Кучма, после чего стал премьер-министром Украины, а затем два года спустя в 1994 году - президентом Украины.

В то время на территории Украины располагалась примерно треть ракетно-космической промышленности СССР. Харьковские заводы выпускали бортовую аппаратуру для ракет, киевский завод "Арсенал" производил головки самонаведения. Безусловно, различные НИИ, специализированные технические факультеты, конструкторские бюро и заводы – были частью единого организма ВПК СССР.

"НАС ОБМАНУЛИ". КАК УКРАИНА ПОТЕРЯЛА СТАТУС ЯДЕРНОЙ ДЕРЖАВЫ

Сопоставимая оценка ядерного арсенала Украины, который мы потеряли, составляет $250 миллиардов!

От всего этого огромного ядерного арсенала, а также от ядерного статуса Украина вынуждена была отказаться за бесценок, в обмен на так называемые гарантии безопасности от ведущих ядерных государств.

Россия, США и другие страны подвели нас к тому, чтобы мы не только физически избавились от ядерного арсенала, но и законодательно ограничили себя сдерживающими факторами, которые не позволят или затруднят возвращение ядерного статуса в будущем. Хочу подчеркнуть, что наличие статуса ядерной державы дает возможность не только владеть ядерным оружием, но и, к примеру, обогащать ядерное топливо для АЭС.

Вследствие давления России и Запада, еще в октябре 1991-го Верховная Рада приняла заявление "О безъядерном статусе Украины". Согласно документу, ядерное оружие временно находилось на нашей территории. В целом был взят курс на политику, направленную на полный отказ от ядерного оружия и его носителей, расположенных на территории Украинского государства. Кроме того, документ в пункте 7 предусматривал присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года

Россия и США, действуя методами экономических кнутов и пряников, подтолкнули Украину, Казахстан и Белоруссию к тому, чтобы в мае 1992‑го в Лиссабоне они присоединились к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), который был подписан за пол года до распада СССР (30-31 июля 1991 года) в Москве, а вступил в силу 5 декабря 1994 года.

Несмотря на заявленный еще в 1991 году Верховной Радой безъядерный статус Украины позиция нашей страны при ратификации Лиссабонского протокола и договора СНВ-I оказалась не такой однозначной. Правительство Украины не могло определиться с сумой компенсации за отказ от ядерного статуса, требуя гарантий безопасности от всех на то время официально ядерных государств (США, России, Великобритании, Франции и Китая).

Джордж Буш и Леонид Кравчук

Торги за то, сколько получит Украина за отказ от ядерного арсенала, продолжались несколько лет.

В то время премьер-министр Украины Леонид Кучма начал убеждать парламент оставить 46 твердотопливных ракет, сроки сохранности которых позволяли это сделать. Слова экс-директора "Южмаша", олицетворявшего ядерную мощь СССР, серьезно обеспокоили западных партнеров и торги продолжились.

Надежды получить больше стали более реальными, когда в январе 1993‑го новым президентом США стал Билл Клинтон. В марте 1993 года Украина просила в общей сложности около $ 6 млрд: $3 млрд компенсаций и еще $3 млрд на мероприятия, связанные с утилизацией.

Уже 12 июня 1993 года Кравчук вел телефонные переговоры с Клинтоном, который обещал продлить продовольственные кредиты и предоставить гранты. Кравчук также запросил от G-7 фонд в размере $ 100 млн на развитие малого бизнеса, стабилизационный фонд в размере от $ 1 млрд до $1,5 млрд, $300 млн на проведение приватизации и мероприятий по Чернобылю.

Верховная рада ратифицировала Договор СНВ-1 полгода спустя после подписания в Лиссабоне - 18 ноября 1993 года с односторонними изменениями, которые оговаривали частичное сохранение за Украиной ядерных вооружений. Кроме того, было выдвинуто 13 условий о безопасности и финансовых компенсациях.

Многие называли маневры украинской власти и Кравчука "игрой по крупному". Дипломаты вспоминают историю, когда на 14 января 1994 года в Москве был назначен саммит глав России, Украины и США по вопросу разоружения. Но буквально перед саммитом СМИ сообщили, что Кравчук не сможет присутствовать из-за визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Президенту США сообщили о маневре Кравчука в самолете, который летел в Россию. Прямо на борту Клинтон принял решение по пути в Москву залететь в Киев. Клинтон и Кравчук говорили полтора часа прямо в аэропорту.

Леонид Кравчук и Билл Клинтон в аэропорту Борисполь. 1994 год.

В контексте нашей темы в мемуарах экс-заместителя государственного секретаря США Строба Телбота приведен пикантный эпизод, который красочно демонстрирует переговорную позицию Украины, когда 10 мая Телбот встретился с Леонидом Кравчуком. Вот, как он писал об этом:

"Он (Кравчук) пожелал астрономическую сумму в обмен на ракеты: миллиарды долларов в качестве "компенсации" и американское обещание, что мы будем расценивать нападение на Украину как нападение на США — почти такие же гарантии безопасности, как данные нашим ближайшим союзникам. Это обязало бы нас выступить на стороне Украины в случае возникновения конфликта между ней и Россией из-за ядерного оружия или по какому-либо иному поводу. Я сказал Кравчуку, что самое большее, что мы можем сделать, — это помочь финансово в возвращении боеголовок в Россию, где они будут демонтированы с американской экономической и технической помощью, в обмен на московские гарантии, подкрепленные США, что Россия будет уважать независимость Украины".

Билл Клинтон, Борис Ельцин и Леонид Кравчук

Возвращаясь к прилету Клинтона в Киев и полуторачасовым переговорам, отмечу, что через два дня в Москве три президента подписали совместное заявление об условиях присоединения России и Украины к ДНЯО. Москва получала $ 60 млрд за сокращение ядерного арсенала. Киев попросту от него отказался в обмен на заверения в поддержке США и $ 900 млн.

"Мы были бы изолированы. Санкции, блокада — это было прямо сказано", — оправдывался позже Кравчук.

Подписанты особенно приветствовали осуществляемую в Украине деактивация ракет РС-18 (СС-19) и РС-22 (СС-24) путем снятия их боезарядов.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, входивший в комиссию по подготовке заявления, писал об этом следующее:

"Я сказал, что мы должны договориться: слово гарантии в английском документе будет пониматься как заверения. Для нас это было важно, на нашем языке гарантии — это как обязательства перед НАТО или Японией, это предполагает ответ американских войск. И мы объяснили украинцам, что в случае нарушения меморандума мы не готовы дать Украине военные гарантии. В Киеве это поняли, это был их выбор".

Данное заявление входило в диссонанс с Лиссабонским договором о частичном разоружении Украины. Верховная рада Украины обвинила тогда Кравчука в превышении полномочий, после чего он согласился на досрочные президентские выборы, которые проиграл Кучме.

Отмечу, что после интенсивных переговоров и настойчивого давления России и "западных партнеров", 3 февраля 1994 года Верховная Рада окончательно ратифицировала оригинальные Договор СНВ-1 и Лиссабонский протокол.

Через четыре месяца после своего избрания, Леонид Кучма, выступая в ноябре 1994 года в парламенте во время обсуждения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), уже забыл о 46 ракетах, которые хотел оставить. Тогда он убеждал Раду присоединиться к ДНЯО в безъядерном статусе. Кучма заявил, что на замкнутый цикл производства ядерных боезарядов потребуется $ 200 млрд и десять лет. "Кто встанет и скажет, кому нужно заложить все имущество Украины, чтобы взамен осчастливить ее собственным ядерным арсеналом?".

18 ноября 1994 года Верховная Рада Украины дала добро на отказ от ядерного оружия, присоединившись к ДНЯО в качестве безъядерного государства. В качестве компенсации Украина получила порядка $500 млн. по программе Нанна-Лугара. Также США увязали заключение контракта по соглашению ВОУ-НОУ с поставками Россией ядерного топлива для украинских АЭС на сумму $160 млн. в качестве компенсации за ядерное оружие.

Подписание Меморандума о гарантиях безопасности

Все эти события предшествовали подписанию 5 декабря 1994 года пресловутого Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештского меморандума) между Украиной, США, Россией и Великобританией года в рамках саммите ОБСЕ.

Страны-подписанты гарантировали нашему государству уважение независимости, суверенитета и существующих границ. В обмен на разоружение Украине обещали предоставить международные гарантии безопасности. Подписанты обязывались воздерживаться от проявления любых видов агрессии в отношении Украины, в том числе экономической.

Первый эшелон с ядерными боеприпасами покинул Украину еще в марте 1994 года. Вывоз ядерного оружия продолжался 27 месяцев и неизменно шел с опережением графика. В ночь на 2 июня 1996 года с территории страны была вывезена последняя ядерная боеголовка, Украина стала государством, на территории которого нет ядерного оружия.

Эшелон с ядерными боеприпасами

Сегодня, после военной агрессии России в Крыму и на Востоке нашей страны, мы видим, что Украину цинично обманули и обобрали. Никто и не собирался нас защищать! Нас попросту обвели вокруг пальца "за конфетку". Причем сделано это было еще во время подписания меморандума. Украина и США подписали, по сути, разные документы. Так сказать, сложности перевода сыграли решающую роль. То, что в украинской версии Будапештского меморандума называется "гарантії безпеки", в английской вариации написано как "security аssurances", что переводится как "заверения безопасности". Для обозначения гарантий в английском языке используется слово "guarantee".

Как вспоминал впоследствии Леонид Кучма, который подписывал меморандум, на саммите к нему подошел французский президент Франсуа Миттеран со словами:

"Сынок, не верь этому документу, тебя обманут".

Как стало ясно впоследствии, Будапештский меморандум не стоил той бумаги, на которой был подписан. Мы просто так отдали России колоссальные материальные ценности более чем на $ 250 млрд! Даже если бы нам заплатили в полном объеме все средства, которые хотели власти за отказ от ядерного арсенала (свыше $ 6 млрд), то это все равно могло бы считаться обманом века и грубой стратегической ошибкой Украины.

Спустя годы бывший президент Украины Леонид Кравчук сам оценил потери при отказе от ядерного вооружения в 1994 году в $250 млрд. Правда, своей вины он по-прежнему не признает. Мол, таковы были обстоятельства.

"О чем я должен жалеть, если я не мог управлять ядерным оружием", - ответил Кравчук на вопрос, сожалеет ли он об отказе Украины от ядерного арсенала.

По его словам, государству пришлось это сделать из соображений безопасности и ввиду отсутствия финансовой возможности содержать оружие. "А как бы мы его содержали? В 1997 году прекращался срок годности боеголовок. То есть, по законам физики, нужно было боеголовки заменить. 165 ядерных ракет. Каждая ракета имела не одну боеголовку. Мы боеголовки не производили - все они были произведены в России. И вот если бы не сдали эти боеголовки - уже в 1997 году у нас их никто бы не принял. Они стали бы опасными. Расчленить боеголовку, у которой истек срок действия, - это не пистолет перезарядить", - заявил в интервью Кравчук.

Кравчук добавил, что изготовление собственных боеголовок ученые тогда оценили в $80 млрд, которых у страны не было. "У нас на счету не было ничего. Разве нам дали бы кредиты на изготовление боеголовок? Это же безумие... Было чужое ядерное оружие на нашей территории. И можно было либо заменить его полностью, или сдать. Так как заменить не могли, плюс международное давление, потому что все до единой боеголовки были направлены на США. Поэтому все корни вопроса не в том, что мы были такие глупые, что просто отдали ядерное оружие. Мы не могли им управлять", - уверял журналистов Кравчук.

Часто мы слышали аргументы, что Украина не могла оказать никакого влияния на пуски ракет, так как шифры для их пуска передавались из Центрального командного пункта, который находился в России. По заверению многих офицеров 43-й ракетной армии, это не соответствует действительности. Управление стратегическими ракетами могло осуществляется из Киева. Кроме того, у нас был большой арсенал тактического ядерного оружия.

Аргументы экс-президента выглядят логично, но не являются истиной. Ведь, во-первых, не у всех ракет заканчивался срок годности, как о том заявлял Кучма. Почему президент не говорит, что мы могли бы оставить хотя бы тактическое оружие, сохранив ядерный статус? Это позволило бы нам производить ядерное топливо для АЭС и экономить сотни миллионов долларов, которые мы сегодня платим поставщикам. Безусловно, весь ядерный арсенал нам был не нужен, но можно было оставить себе возможность, в случае необходимости, его восстановить. Если бы Украина получила сумму, эквивалентную тем материальным ценностям, что мы сдали, возможно, сегодня мы бы жили в другой, более мощной стране.

Ведь $250 млрд. – это весьма условная сумма. За отказ от ядерного статуса мы могли получить гораздо больше. Говоря о том, сколько стоил ядерный арсенал Украины, можно назвать сумму и в триллион долларов США, но очевидно одно – он стоил столько, сколько за него готовы были заплатить. А чтобы это проверить, нужно было немножко подождать, и попробовать получить больше. Судя по событиям, которые происходили в то время, на нас давили не только Запад, но в первую очередь Россия, которая получила наше ядерное оружие. Бессильная политика Украины и агрессивная России была красочно продемонстрирована также при разделе Черноморского флота.

Поэтому, называя причины отказа от ядерного арсенала, нельзя исключать фактор недальновидной, трусливой и предательской государственной политики. Отдав ценности на сотни миллиардов долларов, сегодня мы вынуждены с протянутой рукой стоять в очереди МВФ за 1 миллиардом, выполнять десятки требований, которые явно не идут на пользу нашему государству. При этом мы точно не знаем, дадут нам эти средства или нет. До такого положения дел, очевидно, довела заведомо проигрышная политика сдавших ядерный статус руководителей государства, следствием которой стала наша оборонная и экономическая уязвимость, а также оккупация Крыма и части Донбасса.

УКРАИНА МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В ЯДЕРНЫЙ КЛУБ И СТАТЬ СВЕРХМОЩНОЙ СТРАНОЙ

Несостоятельность Будапештского меморандума подтвердила холодная реакция наших "партнеров" на военную агрессию со стороны РФ в Украине. Да, санкции это хорошо, но главная договоренность нарушена: страны-подписанты меморандума показали, что не способны гарантировать нашу безопасность, суверенитет и территориальную целостность. Никто сегодня не считается с тем, что Украина продемонстрировала чрезмерную жертвенность, отдав практически бесплатно 3-й в мире ядерный потенциал.

Таким образом, страны, нарушившие основные положения Будапештского меморандума, подарили нам отличную возможность дезавуировать подпись Украины под Будапештским меморандумом и денонсировать заявление "О безъядерном статусе" и присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1968 года.

Этим договором мы существенно ограничили свой экономический потенциал, в том числе исключив возможности Украины в разработке технологий обогащения ядерного топлива для АЭС.

Согласно ст.2 Договора о нераспространении ядерного оружия, Украина обязалась не производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, равно как и не добиваться и не принимать какой-либо помощи в производстве ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств.

Сегодня Украина имеет все правовые основания, чтобы выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, что четко прописано в статье Х:

"Каждый Участник настоящего Договора в порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет право выйти из Договора, если он решит, что связанные с содержанием настоящего Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы его страны. О таком выходе он сообщает за три месяца всех Участников Договора и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. В таком сообщении должно содержаться заявление об исключительных обстоятельствах, которые он рассматривает как поставившие под угрозу его высшие интересы".

Аннексия Крыма и оккупация Донбасса – это ли не те исключительные обстоятельства, поставившие под угрозу высшие интересы Украины? Сегодня это понимают почти все. Более того, предложения о денонсации сковывающих нас документов звучали в парламенте, регистрировались соответствующие законопроекты, но, к большому сожалению, эти идеи высказывались политиками, которые не влияют на принятие Украиной решений.

Противники такого сценария приводят аргумент, что за 52 года действия Договора из него вышла только КНДР (Северная Корея). "Это продиктовано тем, что государству-изгою, живущему в условиях автаркии и абсолютного чучхе, не страшны санкции, изоляция. Украине же, стремящейся интегрироваться в ЕС, есть что терять".

Ну, во-первых, нашу страну некорректно сравнивать с КНДР, так как она относится к числу "молодых ядерных держав", в отличие от Украины, которая является одной из родоначальниц в вопросах ядерной и ракетной тематики. Во-вторых, обратите внимание на то, что самые мощные государства вынуждены считаться с тем, чего хотят в Северной Корее. Пример тому – встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Ну и самое главное – возможно, Украине стоит признаться себе, что в противостоянии с РФ она может рассчитывать только на собственные силы. Возможно, пора пересмотреть нашу внешнюю политику и сделать шаги в направлении возвращения субъектности?

Начать хотя бы с изготовления ядерного топлива для наших атомных станций. Украина в перспективе имеет все для того, чтобы иметь свое ядерное топливо. Наша страна имеет такие запасы циркониевых песков, которые позволяют обеспечить производство циркония для изготовления элементов тепловыделяющих сборок для АЭС на сотни лет.

У нас весьма внушительные запасы урановой руды, залежи которой простираются от Жёлтых Вод в Кировоградской области до Гуляй-Поля в Запорожской. Любому клерку в МАГАТЭ известно, что Украина в перспективе может войти в тройку уранодобывающих стран. Опытные геологи рассказывают, что в Украине, по неофициальным данным, может быть свыше 20 месторождений. Но об этом не принято говорить вслух.

Сегодня оператор атомных станций ГП "НАЭК "Энергоатом", который эксплуатирует 15 ядерных блоков, приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" (РФ) и Westinghouse Electric Sweden (Швеция). Диверсификация поставок позволила значительно снизить долю закупаемого ядерного топлива в РФ. Ежегодно Украина тратит на закупку ядерного топлива около $500 млн, хотя в перспективе мы могли бы иметь полный цикл производства ядерного топлива и эти деньги оставались бы в украинской экономике.

Залежи урановой руды

Полный цикл производства тепловыделяющих сборок для АЭС включает:

Этап 1: Добыча урана – добыча на рудниках, измельчение и изготовление уранового концентрата.

Этап 2: Конверсия урана - производственный процесс химической переработки урана, в процессе которой природный уран в форме порошка переводится в гексафторид урана - соединение, легко переходит в газообразное состояние. Конверсия урана в гексафторид обусловлена технологической необходимостью: именно в такой форме уран поступает на дальнейшее обогащение.

Этап 3: Обогащение. Доля 235U в топливе повышается с 0,7% (естественная смесь) до 3-5% − это обычная концентрация 235U в реакторах на медленных нейтронах.

Этап 4: Производство топлива. Ядерное топливо используется в ядерных реакторах обычно в виде таблеток размером в несколько сантиметров, где оно обычно располагается в герметично закрытых тепловыделяющих элементах (ТВЭЛах), которые объединяются по нескольку сотен в тепловыделяющие сборки (ТВС). В реакторах на медленных нейтронах чаще всего применяют UO2.

Полный цикл производства тепловыделяющих сборок для АЭС

Этап 1 полностью реализуется у нас в Украине. Относительно этапа 2 еще в 2015 году государственный концерн "Ядерное топливо" вел переговоры с американской компанией ConverDyn о создании в Украине мощностей по конверсии урана. Т.е. это возможно реализовывать без выхода из ДНЯО. По этапу 4 в Украине планировалось создание завода по изготовлению ТВС по технологии ТВЭЛ, но затем соглашение было денонсировано. Этот этап также можно реализовать в Украине, но с другим партнером.

Для реализации Этапа 3 потребуется от Украины денонсация ДНЯО.

Конечно, разработка и внедрение такой технологии – процесс сложный, наукоемкий и немало затратный. Он сопряжен со множеством нюансов и особенностей, но специалисты уверенны, что технически это возможно. Чтобы наладить процесс обогащения урана, понадобиться от пяти до десяти лет.

Проблема состоит в том, что Украина сегодня не владеет технологией обогащения урана. Ранее, по некоторой информации, Китай якобы поделился технологией с Пакистаном, а США – с Израилем. Конечно, сегодня это невозможно, но это вопрос времени, переговоров и нескольких миллиардов долларов. В конце концов, этап изготовления ядерного топлива до создания своей технологии можно проводить в других странах.

После создания в Украине технологии обогащения в перспективе возможно и изготовление ядерного оружия. Технологии производства носителей у нас есть и нужно не потерять этот драгоценный опыт.

Барак Обама и Виктор Янукович

В контексте недальновидной государственной политики украинских властей, вспоминается еще одна позорная страница нашей истории, когда Виктор Янукович в 2010 году за то, чтобы подержаться за ручку с Бараком Обамой, буквально за полчаса отказался от высокообогащенного урана, который сберегался в Украине на сумму свыше $1 млрд.

США, опасаясь, что запасов высокообогащенного урана хватит на несколько ядерных зарядов, внесли почти $250 миллионов в фонд "Чернобыль" для преобразования объекта Укрытие в экологически безопасную систему. Обама, к слову, тогда напомнил, что гарантии безопасности США, предоставленные в рамках Будапештского меморандума с Украиной от 5 декабря 1994 года, остаются в силе. Но что произошло в реальности, мы все хорошо знаем.

Подводя итог, можно прийти к выводу, что Украине нужно меньше смотреть на Восток, на Запад, а больше заниматься своей внутренней политикой, развивать тот колоссальный потенциал, которым нас одарила природа. Руководителям Украины пора осознать, что считаются в этом мире только с сильными, каковыми мы можем стать. У нас хватит для этого интеллектуального, инженерного и технологического потенциала. Необходимо только избрать верный курс и ставить задачи. При хорошем бесперебойном финансировании мы можем не только вернуться в клуб ядерных держав, но и, развивая атомную энергетику, обеспечить столь необходимую нам энергетическую безопасность и независимость.