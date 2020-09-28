Україна звернулася до Вірменії та Азербайджану через конфлікт у Карабасі
Міністерство закордонних справ України відреагувало на загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.
У відомстві висловили занепокоєння з цього приводу. Офіційну позицію пресслужба МЗС опублікувала в Twitter.
Там зазначили, що нині уважно вивчають обставини, які призвели до відповідних подій у країнах.
Крім того, в українському МЗС закликали сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту.
"Співчуваємо родичам та близьким загиблих", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через "республіку Нагірний Карабах" у 1988 році. В травні 1994-го сторони досягли режиму припинення вогню. Однак 27 вересня 2020 року виникло нове загострення, у невизнаному Нагірному Карабасі поновилися бої, уряди ж країн оголосили військовий стан.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту 27 вересня в "республіці Нагірний Карабах" збройні сили Азербайджану втратили убитими до 200 військовослужбовців.
Міністерства оборони Азербайджану та Вірменії опублікували відео боїв, які проходили в Нагірному Карабасі.
Країни також звернулися до міжнародних організацій щодо ситуації в регіоні.
Кандидат у президенти США Джо Байден звинуватив Росію в постачанні зброї Вірменії та Азербайджану.