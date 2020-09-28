Україна звернулася до Вірменії та Азербайджану через конфлікт у Карабасі

Міністерство закордонних справ України відреагувало на загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

У відомстві висловили занепокоєння з цього приводу. Офіційну позицію пресслужба МЗС опублікувала в Twitter.

Там зазначили, що нині уважно вивчають обставини, які призвели до відповідних подій у країнах.

Крім того, в українському МЗС закликали сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту.

"Співчуваємо родичам та близьким загиблих", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через "республіку Нагірний Карабах" у 1988 році. В травні 1994-го сторони досягли режиму припинення вогню. Однак 27 вересня 2020 року виникло нове загострення, у невизнаному Нагірному Карабасі поновилися бої, уряди ж країн оголосили військовий стан.

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