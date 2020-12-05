Україна звернулася до США та Британії в річницю "Будапешта": підсильте тиск на Росію
Росія порушила Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, окупувавши частину нашої країни та почавши збройний конфлікт на Донбасі.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди 26-ї річниці підписання Будапештського меморандуму. МЗС закликав країни-підписанти посилити тиск на Росію.
"Уклавши цей документ з Україною, Великобританія, США і РФ задекларували свої зобов'язання поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави... Але РФ зухвало порушила свої зобов'язання за Меморандумом. Сьогодні Росія активно мілітаризує територію тимчасово окупованого Криму, перетворивши його на потужну військову базу", – йдеться у повідомленні.
У МЗС зазначили, що Росія в Криму може розмістити ядерну зброю, чим підірве глобальну систему безпеки і тому знадобиться реакція міжнародної спільноти.
"Україна закликає світову спільноту посилити тиск на РФ із тим, щоб примусити державу-агресора повернутися в міжнародно-правовий режим, зокрема до виконання положень Будапештського меморандуму. Росія має повною мірою дотримуватися зобов’язань за цим документом", – наголошується в заяві.
Відзначимо, що рівно 26 років тому, 5 грудня 1994 року, було підписано Будапештський меморандум – міжнародну угоду про неядерний статус України.
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