Україна звернулася до Росії в ООН через загибель українського військового

Україна в ООН звернулася до Російський Федерації через вбивство українського військового на Донбасі.

Постійне представництво України ООН вимагало від РФ припинити обстріли, йдеться в повідомленні на сторінці в Twitter українських дипломатів.

"Російські війська почали атаку на Донбасі, убивши українського солдата. Режим припинення вогню порушується щодня. Росія повинна відмовитися від насильства і логіки війни та виконати свої зобов'язання відповідно до узгоджених результатами саміту N4 в Парижі та Мінськими угодами", – сказано в повідомленні.

Україна звернулася до Росії в ООН

Нагадаємо, що 26 травня на Донбасі в результаті обстрілу з боку російсько-окупаційних військ загинув український військовослужбовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна передала до Міжнародного трибуналу з морського права меморандум у справі про захоплення Росією українських моряків і кораблів у Чорному морі в листопаді 2018 року.