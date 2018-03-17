Україна звернулася до ООН з приводу Криму: опубліковано документ

Україна направила генеральному секретарю ООН, голові Ради безпеки та делегаціям усіх країн-членів офіційні листи.

У них підкреслено, що проведення Росією президентських виборів в окупованому Криму порушує Статут ООН. Копії документів публікує "Укрінформ".

"Маю честь справжнім листом передати Резолюцію Верховної Ради України з її зверненням до міжнародного співтовариства у зв'язку з організацією незаконних виборів президента РФ на тимчасово окупованій частині території України - в АР Крим та місті Севастополі", - сказано у зверненні.

Крім того, лист містить заяву МЗС України щодо рішення окупаційної адміністрації півострова провести незаконне голосування в Криму.

Укрінформ

Послання адресовано генеральному секретарю ООН Антоніу Гутерріш, а також голові Ради Безпеки, постійному представникові Нідерландів при ООН Карелу ван Остерому.

"Буду вдячний вам за сприяння в поширенні цього листа і його додатків в якості документа Генеральної Асамблеї відповідно до підпункту (а) пункту 34 Порядку денного 72-ї сесії, а також в Раді Безпеки ООН", - йдеться у листі за підписом постійного представника України при ООН Володимира Єльченка.

Укрінформ

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В українській місії додали, що інший документ подібного змісту був також адресований делегаціям усіх країн-членів ООН.

Як повідомляв "Обозреватель", 14 березня президент РФ Володимир Путін здійснив офіційний візит в анексувати Крим. Зокрема, він побував на Керченському мосту.

Крім того, він виступив з цинічною промовою перед місцевими жителями. "Завдяки вашим рішенням Севастополь і Крим повернулися до рідного дому, до хати нашої спільної батьківщини", - сказав глава РФ.

У відповідь на це Державний департамент США оприлюднив заяву, в якій нагадав, що Крим - це Україна.

Переважна більшість держав-членів Ради безпеки ООН висловила повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і відзначила незаконні дії РФ в Криму.