Україна звернулася до ООН через агресію Росії в Криму

Україна проінформувала генсека ООН про те, що Росія ігнорує міжнародне право, продовжує насильницьку паспортизацію та проводить інші репресії проти жителів тимчасово окупованого Криму.

Про це сказано в офіційному листі Постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, текст якого оприлюднив Укрінформ. Дипломат просить відреагувати відповідним чином на порушення РФ міжнародного права.

"Російська окупаційна адміністрація в Автономній̆ Республіці Крим та місті Севастополі, Україна, продовжує свою штучну кампанію насильницької̈ паспортизації̈, що є елементом репресивної̈ політики держави-агресора відносно громадян України, які змушені жити в умовах окупації̈", – сказано в документі.

Постпред підкреслив, що примушення жителів півострова отримувати російське громадянство є навмисним і цинічним елементом систематичного тиску на громадян України. Якщо ж мешканці Криму відмовляються отримувати російські паспорти, їх штучно обмежують у правах на працевлаштування, медичну допомогу, соціальні та пенсійні виплати, а також у праві володіти власним майном.

"Відсутність російського паспорта часто стає підставою для примусової депортації і заборони на в'їзд в Автономну Республіку Крим і міста Севастополь", – відмічено в листі.

За словами Кислиці, Україна зберігає рішучість захищати права і інтереси своїх громадян, які проживають у тимчасово окупованому Криму. При цьому сподівається і на реакцію генсека ООН.

"Ми сподіваємося, що послідовна увага до цих протиправних дій Російської Федерації і їх негативних наслідків для реалізації прав жителів тимчасово окупованого півострова буде представлена разом з відповідними рекомендаціями в ваших спеціалізованих тематичних доповідях по Криму відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", – резюмував Кислиця.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Росія покликала жителів Криму на Відеовстречу Радбезу ООН.