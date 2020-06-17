Україна звернулася до ООН через агресію Росії в Криму
Сергій Кислиця звернувся до генсека ООН
Україна проінформувала генсека ООН про те, що Росія ігнорує міжнародне право, продовжує насильницьку паспортизацію та проводить інші репресії проти жителів тимчасово окупованого Криму.
Про це сказано в офіційному листі Постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, текст якого оприлюднив Укрінформ. Дипломат просить відреагувати відповідним чином на порушення РФ міжнародного права.
"Російська окупаційна адміністрація в Автономній̆ Республіці Крим та місті Севастополі, Україна, продовжує свою штучну кампанію насильницької̈ паспортизації̈, що є елементом репресивної̈ політики держави-агресора відносно громадян України, які змушені жити в умовах окупації̈", – сказано в документі.
Постпред підкреслив, що примушення жителів півострова отримувати російське громадянство є навмисним і цинічним елементом систематичного тиску на громадян України. Якщо ж мешканці Криму відмовляються отримувати російські паспорти, їх штучно обмежують у правах на працевлаштування, медичну допомогу, соціальні та пенсійні виплати, а також у праві володіти власним майном.
"Відсутність російського паспорта часто стає підставою для примусової депортації і заборони на в'їзд в Автономну Республіку Крим і міста Севастополь", – відмічено в листі.
За словами Кислиці, Україна зберігає рішучість захищати права і інтереси своїх громадян, які проживають у тимчасово окупованому Криму. При цьому сподівається і на реакцію генсека ООН.
"Ми сподіваємося, що послідовна увага до цих протиправних дій Російської Федерації і їх негативних наслідків для реалізації прав жителів тимчасово окупованого півострова буде представлена разом з відповідними рекомендаціями в ваших спеціалізованих тематичних доповідях по Криму відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", – резюмував Кислиця.
Раніше OBOZREVATEL писав, що Росія покликала жителів Криму на Відеовстречу Радбезу ООН.