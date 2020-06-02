Україна звернеться до ООН через порушення Росії в Криму

Гліб Іванов Політика 11:51, 2.06.2020 Оновлено: 11:53, 2.06.2020

Верховна Рада України ухвалила рішення звернутися до Організації Об'єднаних Націй через порушення Росією прав і свобод кримськотатарського народу через анексію півострову.

Постанова була ухвалена на засіданні парламенту 2 червня. Вона передбачає також звернення до Європейського Парламенту, ОБСЄ, НАТО та інших світових інституцій.

Так, "за" "звернення Ради до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентських Асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу і засудження порушень Російською Федерацією, як державою-агресором, прав і свобод кримськотатарського народу" проголосувало 310 народних депутатів.

Утрималися 29 нардепів, "проти" не проголосував жоден народний обранець.

Скріншот
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія організувала 21 травня неформальну відеоконференцію з Радою безпеки ООН щодо ситуації в тимчасово окупованому Криму. На захід Москва запросила так званих представників громадянського суспільства і ЗМІ Криму. Також росіяни намагалися залучити до участі представників окупаційної влади Криму, проте Україні та її партнерам вдалося цьому запобігти.

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