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14 листопада • оновлено в 14:11
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Україна зробила все можливе: Путіна підловили на маніпуляції з Зеленським

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Експертка Інституту соціально-економічних досліджень Олена Снігир розповіла, що зустріч "нормандської четвірки" може не відбутися через позицію Росії.

Українська сторона зробила усе можливе для організації цієї зустрічі, заявила Снігир у програмі "Ваша Свобода", передає "Радіо Свобода".

За словами експертки, чи зустрінуться члени переговорів у "нормандському форматі", залежить від бажання офіційної Москви. Водночас вона зауважила, що РФ насправді не зацікавлена у тому, щоб це трапилося.

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Експертка розповіла, від кого залежить зустріч "нормандської четвірки"

Експертка розповіла, від кого залежить зустріч "нормандської четвірки"

колаж

"Це залежить від Москви, насамперед. Україна, Київ і президент Зеленський зробили всі можливі кроки, які були заплановані й офіційно задекларовані. Москва не зацікавлена у цій зустрічі, вона зацікавлена в тому, щоб використовувати бажання Києва зустрітися, щоб досягати все нових і нових поступок з боку України. Це очевидно. Чи відбудеться ця зустріч? Це залежить від того, зокрема, чи зможуть Париж і Берлін натиснути, зрештою, на Путіна і сказати: скільки можна?" – переконана Олена Снігир.

Експертка Інституту соціально-економічних досліджень наголосила, що влада Росії прагне того, щоб Київ пішов на перемовини з терористами на Донбасі. Однак, якщо українська сторона погодиться на таке, це означатиме здачу національних інтересів.

Олена Снігир

Олена Снігир

Радіо Свобода

"Кремль постійно стоїть на вимогах – щоб Київ пішов на прямі переговори з терористами, бойовиками, "ЛНР", "ДНР", які нічого не вирішують і не є стороною конфлікту, тому що вони повністю керовані зі сторони Російської Федерації, і щоб Київ закріпив у Конституції "особливий статус". Порівняти зустріч зі змінами до Конституції України – вони трошки переоцінюють бажання нашого президента зустрітися в "нормандському форматі". Тут пряма здача національних інтересів України", – додала Снігир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Росії Володимира Путіна в "нормандському форматі" за різними даними, відбудеться наприкінці листопада.

На думку російського публіциста Леоніда Радзіховського, насправді Путін не хоче особистого спілкування із Зеленським і намагається поставити його в позицію прохача.

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Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Это унижение попрошайки))) Может вас еще накормить нацисты?))))
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Питон Каа
Питон Каа
Все то, что требует Россия от Украины перед встречей в Нормандском формате прописано в Минске-2 и уточнено "формулой Штайнмайера". Если Украина по каким либо причинам не может или не желает выполнить подписанное, то и встречаться незачем.
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