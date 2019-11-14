Україна зробила все можливе: Путіна підловили на маніпуляції з Зеленським

Експертка Інституту соціально-економічних досліджень Олена Снігир розповіла, що зустріч "нормандської четвірки" може не відбутися через позицію Росії.

Українська сторона зробила усе можливе для організації цієї зустрічі, заявила Снігир у програмі "Ваша Свобода", передає "Радіо Свобода".

За словами експертки, чи зустрінуться члени переговорів у "нормандському форматі", залежить від бажання офіційної Москви. Водночас вона зауважила, що РФ насправді не зацікавлена у тому, щоб це трапилося.

Експертка розповіла, від кого залежить зустріч "нормандської четвірки" колаж

"Це залежить від Москви, насамперед. Україна, Київ і президент Зеленський зробили всі можливі кроки, які були заплановані й офіційно задекларовані. Москва не зацікавлена у цій зустрічі, вона зацікавлена в тому, щоб використовувати бажання Києва зустрітися, щоб досягати все нових і нових поступок з боку України. Це очевидно. Чи відбудеться ця зустріч? Це залежить від того, зокрема, чи зможуть Париж і Берлін натиснути, зрештою, на Путіна і сказати: скільки можна?" – переконана Олена Снігир.

Експертка Інституту соціально-економічних досліджень наголосила, що влада Росії прагне того, щоб Київ пішов на перемовини з терористами на Донбасі. Однак, якщо українська сторона погодиться на таке, це означатиме здачу національних інтересів.

Олена Снігир Радіо Свобода

"Кремль постійно стоїть на вимогах – щоб Київ пішов на прямі переговори з терористами, бойовиками, "ЛНР", "ДНР", які нічого не вирішують і не є стороною конфлікту, тому що вони повністю керовані зі сторони Російської Федерації, і щоб Київ закріпив у Конституції "особливий статус". Порівняти зустріч зі змінами до Конституції України – вони трошки переоцінюють бажання нашого президента зустрітися в "нормандському форматі". Тут пряма здача національних інтересів України", – додала Снігир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Росії Володимира Путіна в "нормандському форматі" за різними даними, відбудеться наприкінці листопада.

На думку російського публіциста Леоніда Радзіховського, насправді Путін не хоче особистого спілкування із Зеленським і намагається поставити його в позицію прохача.

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