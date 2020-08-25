Україна значно обмежила хасидам паломництво в Умань
В Україні значно обмежили паломництво хасидів до Умані на святкування Рош га-Шана, який у 2020 році відзначається з 18 по 20 вересня.
Відповідне рішення українські чиновники ухвалили під час традиційної селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Насамперед зазначається, що український уряд загалом розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземних громадян із країн, які потрапляють у "червону" зону карантину, терміном на 30 днів. Не стосуватиметься ця заборона тільки водіїв транзитного транспорту і представників гуманітарних місій.
Водночас громадянам Ізраїлю, які зібралися їхати на святкування іудейського Нового року до України, обмежили перетин кордону на прохання їхнього прем’єра.
"На прохання прем'єр-міністра Ізраїлю ухвалено рішення про суттєве обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана", – йдеться в повідомленні.
Додамо, що водночас президент закликав передбачити пом'якшені умови в'їзду в Україну для громадян сусідньої Білорусі.
"Як ми можемо заборонити в’їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію в них? Думаю, що треба розумно прописати полегшені умови в'їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема – треба враховувати все", – заявив Зеленський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив, що в Україні очікується прибуття від 5 до 10 тисяч хасидів для святкування іудейського свята Рош га-Шана.
Мер Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий у межах карантину перекрити в'їзди до міста у разі масового приїзду хасидів.
Пізніше він зі спальним мішком прибув під Офіс президента України, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським через масовий приїзд хасидів до Умані.
Також Цебрій, не дочекавшись зустрічі із президентом, заночував у спальному мішку на порозі ОПУ в ніч із 17 на 18 серпня.
Заступник глави МВС Антон Геращенко додав, що Кабмін згоден заборонити хасидам відвідувати країну під час святкування іудейського Нового року, зокрема, через небезпеку поширення коронавірусу.
Глава ізраїльського "коронавірусного центру", професор Роні Гамза закликав президента України Володимира Зеленського заборонити паломництво хасидів до Умані.