Україна значно обмежила хасидам паломництво в Умань

В Україні значно обмежили паломництво хасидів до Умані на святкування Рош га-Шана, який у 2020 році відзначається з 18 по 20 вересня.

Відповідне рішення українські чиновники ухвалили під час традиційної селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Насамперед зазначається, що український уряд загалом розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземних громадян із країн, які потрапляють у "червону" зону карантину, терміном на 30 днів. Не стосуватиметься ця заборона тільки водіїв транзитного транспорту і представників гуманітарних місій.

Водночас громадянам Ізраїлю, які зібралися їхати на святкування іудейського Нового року до України, обмежили перетин кордону на прохання їхнього прем’єра.

"На прохання прем'єр-міністра Ізраїлю ухвалено рішення про суттєве обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана", – йдеться в повідомленні.

Додамо, що водночас президент закликав передбачити пом'якшені умови в'їзду в Україну для громадян сусідньої Білорусі.

"Як ми можемо заборонити в’їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію в них? Думаю, що треба розумно прописати полегшені умови в'їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема – треба враховувати все", – заявив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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