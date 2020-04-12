Україну збиралися рятувати від коронавірусу масками часів прем'єрства Тимошенко: в Держрезерві відповіли на скандал

Медичні маски, які зберігалися на складах Державного агентства резерву України, закупив іще уряд Юлії Тимошенко в 2009-2010 роках у період епідемії свинячого грипу.

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Як розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL глава Держрезерву Ярослав Погорілий, епідемія завершилася, і всіх перестало цікавити питання наявності масок та їх оновлення.

Ярослав Погорілий

"Гроші на ці потреби не виділялися, а Міністерство охорони здоров'я заявило, що не бачить сенсу зберігати в Держрезерві "медицину". У травні 2019 року Кабінет міністрів України ухвалює рішення про передачу всіх медичних товарів матеріального резерву Міністерству охорони здоров'я. Але так нічого і не передали, не знаю чому", – зазначив він.

За словами чиновника, термін придатності масок – 5 років, тому в 2015 році він закінчився.

"Прострочені ніхто не хотів брати. Держрезерв із 2013 року 24 рази проводив аукціони з продажу медичних масок, але зазнав фіаско. Ніхто не хотів їх купувати. Агентство вело прямі переговори з МОЗ. Вони відповідали: "Ні, куди нам стільки". Час тягнувся", – продовжив Погорілий.

Він додав, що в січні 2020 року, коли постало питання про підготовку до протидії коронавірусу в Україні, уряд згадав, що в Держрезерві є медичні маски, й ухвалив рішення прискорити передачу їх Міністерству охорони здоров'я.

"11 лютого 2020 року ми підписали договір і підготували все до відвантаження. Однак представники міністерства приїхали тільки через два тижні. Фактично останню партію масок МОЗ забрало тільки 23 березня 2020 року", – наголосив глава Держрезерву.

За його словами, з точки зору часу маски прострочені, але з точки зору якості – вони цілком готові до використання.

"Так, в одній з областей їх віддали на експертизу, щоб зрозуміти, чи можна їх носити, чи є в цьому сенс? Отримали ствердну відповідь про те, що їх цілком можна використовувати", – підсумував Погорілий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що відправляла запити в Держрезерв і в Міністерство охорони здоров'я з приводу того, чи є в Україні захисні засоби на випадок якоїсь хвороби. Виявилося, що в Україні їх немає.

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