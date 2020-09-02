Україна затролила Лаврова за випад про "200 екстремістів" у Білорусі

Главу російського МЗС Сергія Лаврова потролили за його заяву про "200 екстремістів із України", які нібито дестабілізують ситуацію з мирними протестами в Білорусі.

Зокрема, український політик і блогер Віталій Чепінога запропонував відповісти на його випад зверненням від так званого Міністерства екстремізму в Україні. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підкреслив, що слова російського чиновника є "плодом хворобливої фантазії" його і тих, хто йому про це сказав.

Зокрема, нардеп минулого скликання ВРУ Чепінога у Facebook іронічно підкреслив, що нині все можна списати на пандемію COVID-19.

"Я б видав якусь заяву від МЕУ: Міністерство екстремізму України інформує, що з огляду на епідемію коронавірусу з 1 березня 2020 року по сьогодні включно всі українські реєстрові екстремісти перебувають на самоізоляції та займаються дестабілізацією вдома, відповідно до наперед визначеної державної програми. До офіційного закінчення карантину 31 жовтня відрядження українських екстремістів до інших країн не плануються й не передбачені видатками державного бюджету", – потролив він російського міністра.

Скриншот посту (Facebook Vitalii Chepynoga)

Зі свого боку очільник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що йому навіть не хочеться коментувати таку маячню від колеги з РФ, однак додав, що в межах боротьби з російською дезінформацією це необхідно зробити.

"200 українських екстремістів, яких Україна начебто направила до Білорусі для дестабілізації ситуації, і табори з підготовки екстремістів в Україні є плодом хворобливої фантазії тих, хто надав такі дані моєму російському колезі Сергієві Лаврову. Україна не вела, не веде і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі", – підкреслив він.

Міністр нагадав, що саме Росія хвалиться про те, що вже направила деяких своїх "фахівців" до Білорусі й готова відправити їх іще більше.

"Намагання Росії представити своїх "зелених чоловічків" у Білорусі як українських екстремістів – це дешевий і програшний трюк. І головне: воістину, як каже прислів'я: "злодій кричить: тримайте злодія", – підсумував Кулеба.

Коментар глави МЗС України щодо заяв Лаврова (Facebook Дмитро Кулеба)

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, нібито на території Білорусі, де проходять протести, перебуває до двох сотень натренованих "екстремістів, які пройшли підготовку в Україні". За його словами, це підтверджена інформація і Кремль збирається відповісти на спроби "відірвати Білорусь від РФ".