Україна засудила отруєння Навального: черговий злочинний акт російської влади

Міністерство закордонних справ України відреагувало на докази отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального речовиною з групи "Новачок".

У заяві МЗС йдеться, що Україна засуджує черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію і права людини в РФ і за кордоном.

"Переконані, що міжнародне співтовариство має належним чином відреагувати на цю нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком", – зазначили у відомстві.

Українська сторона також закликала до введення санкцій проти РФ.

"Тільки одностайне рішуча позиція і тверде засудження цивілізованого світу, включаючи санкції, можуть змусити владу Росії припинити скоювати злочини, грубо порушуючи права людини і руйнуючи правові основи світоустрою як щодо провідних опозиційних політиків, так і цілих держав", – підкреслили в заяві.

Нагадаємо, що з ініціативи клініки Charité спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест зразків, узятих у Олексія Навального

Військові експерти прийшли до висновку, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".

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