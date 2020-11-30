Україна запросить Росію на майданчик із деокупації Криму – МЗС

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Політика
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У МЗС шукають форму запрошення для Росії

Україна має намір запросити Росію на міжнародний майданчик із деокупації Криму.

Як повідомляють "Крим.Реалії", перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що зараз у МЗС шукають відповідну форму запрошення.

"Ми вважаємо, що це країна номер один, яка повинна брати участь у таких форматах, бо це країна, яка окупувала Крим, яка несе повну відповідальність за ситуацію в Криму, зокрема щодо захисту населення, а це 2,5 мільйонів громадян України", – зазначила вона.

Міжнародний майданчик із деокупації Криму – ініціатива української влади щодо створення переговорної платформи для координації дій України і міжнародних партнерів стосовно захисту прав кримчан і деокупації тимчасово окупованого півострова.

На 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2020 року президент України Володимир Зеленський закликав країни-учасниці приєднатися до створення такої платформи.

Раніше Джапарова повідомила, що Росію запросять брати участь у міжнародній платформі з деокупації Криму, але надій на її згоду небагато.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що міжнародний саміт Кримської платформи з деокупації півострова заплановано на травень 2021 року.

США готові співпрацювати з Україною над створенням Кримської платформи.

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