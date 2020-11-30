Україна запросить Росію на майданчик із деокупації Криму – МЗС

Україна має намір запросити Росію на міжнародний майданчик із деокупації Криму.

Як повідомляють "Крим.Реалії", перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що зараз у МЗС шукають відповідну форму запрошення.

"Ми вважаємо, що це країна номер один, яка повинна брати участь у таких форматах, бо це країна, яка окупувала Крим, яка несе повну відповідальність за ситуацію в Криму, зокрема щодо захисту населення, а це 2,5 мільйонів громадян України", – зазначила вона.

Міжнародний майданчик із деокупації Криму – ініціатива української влади щодо створення переговорної платформи для координації дій України і міжнародних партнерів стосовно захисту прав кримчан і деокупації тимчасово окупованого півострова.

На 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2020 року президент України Володимир Зеленський закликав країни-учасниці приєднатися до створення такої платформи.

Раніше Джапарова повідомила, що Росію запросять брати участь у міжнародній платформі з деокупації Криму, але надій на її згоду небагато.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що міжнародний саміт Кримської платформи з деокупації півострова заплановано на травень 2021 року.

США готові співпрацювати з Україною над створенням Кримської платформи.