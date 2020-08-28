Україна запросила США у майбутню платформу з деокупації Криму

Ольга Ліпич Політика 08:12, 28.08.2020 Оновлено: 08:15, 28.08.2020

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав США взяти участь в роботі міжнародної платформи щодо деокупації незаконно анексованого Росією Криму.

Як повідомляє пресслужба МЗС, з таким закликом Кулеба виступив на зустрічі з першим заступником державного секретаря США Стівеном Біґеном 27 серпня.

"Окремо було розглянуто ситуацію на тимчасово окупованих Росією територіях сходу України і Криму. Дмитро Кулеба розповів співрозмовникові про процес створення Кримської платформи задля консолідації міжнародних зусиль по деокупації українського півострова і закликав США підтримати ініціативу і розглянути можливість приєднання до неї", – йдеться в повідомленні.

Зі свого боку, американська сторона підтвердила підтримку України в протидії російській агресії, наголосили в МЗС.

"Стівен Біґен зауважив, що має дуже позитивний погляд на майбутнє українсько-американських відносин і зазначив, що США впевнені в Україні як надійному партнері. У свою чергу, Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку США", – зазначили у пресслужбі.

Раніше Державний департамент США нагадав Росії про свою вимогу повернути Україні анексований Крим та звільнити незаконно ув'язнених українців.

Нагадаємо, що посли країн-членів Європейського Союзу вирішили на рік продовжити санкції проти Росії, які були введені через анексію Криму. Дипломати не прислухалися до вмовлянь Кремля послабити тиск під приводом боротьби з пандемією коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 червня державний секретар США Майк Помпео представив доповідь про свободу віросповідання в різних країнах світу за 2019 рік. Під час виступу він вимагав звільнення незаконно утримуваних українців і повернення Криму Україні.

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