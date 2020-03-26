Україна через ОБСЄ звернулася до Росії з пропозицією забезпечити перемир'я на Донбасі через загрозу епідемії коронавірусу COVID-19.

Про це в ефірі ObozTV розповіла народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук. За її словами, безпека на сході України "залишається на першому місці".

"Українська сторона в особі Леоніда Кучми звернулася до ОБСЄ з проханням звернутися до Російської Федерації, щоб ми припинили вогонь – безумовне, повне і комплексне припинення вогню на період пандемії", – зазначила Верещук.

Нардепка нагадала, що генсек ООН Антоніу Гутерреш виступив із закликом зупинити всі конфлікти на планеті на період пандемії.

"Були приклади, як у Лівії, коли насправді припинили вогонь. Були домовленості на період пандемії, цієї всесвітньої загрози життю і здоров'ю планети, зупинити вогонь, щоб надати доступ медикам, надати доступ до медичних послуг та обслуговування безвідносно того, на якому боці України перебувають сьогодні люди", – заявила вона.

За словами Верещук, вона "поки не бачила реакції РФ" на пропозицію України.

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" оголосили про закриття пунктів пропуску в Донецькій області з 21 березня через коронавірус.

"Керівництво" псевдореспублік оголосило режим підвищеної готовності через спалах COVID-19, але при цьому заперечує наявність хворих в ОРДЛО.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела в "ДНР" повідомляють, що місцеві лікарні забиті пацієнтами з важкими бронхітами і пневмонією, а окупанти замовчують реальний стан справ.

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