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26 березня • оновлено в 11:57
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Україна запропонувала Росії перемир'я на Донбасі через коронавірус

5.5т
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Україна через ОБСЄ звернулася до Росії з пропозицією забезпечити перемир'я на Донбасі через загрозу епідемії коронавірусу COVID-19.

Про це в ефірі ObozTV розповіла народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук. За її словами, безпека на сході України "залишається на першому місці".

"Українська сторона в особі Леоніда Кучми звернулася до ОБСЄ з проханням звернутися до Російської Федерації, щоб ми припинили вогонь – безумовне, повне і комплексне припинення вогню на період пандемії", – зазначила Верещук.

Нардепка нагадала, що генсек ООН Антоніу Гутерреш виступив із закликом зупинити всі конфлікти на планеті на період пандемії.

"Були приклади, як у Лівії, коли насправді припинили вогонь. Були домовленості на період пандемії, цієї всесвітньої загрози життю і здоров'ю планети, зупинити вогонь, щоб надати доступ медикам, надати доступ до медичних послуг та обслуговування безвідносно того, на якому боці України перебувають сьогодні люди", – заявила вона.

За словами Верещук, вона "поки не бачила реакції РФ" на пропозицію України.

Україна звернулася до Росії через коронавірус на Донбасі

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" оголосили про закриття пунктів пропуску в Донецькій області з 21 березня через коронавірус.

"Керівництво" псевдореспублік оголосило режим підвищеної готовності через спалах COVID-19, але при цьому заперечує наявність хворих в ОРДЛО.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела в "ДНР" повідомляють, що місцеві лікарні забиті пацієнтами з важкими бронхітами і пневмонією, а окупанти замовчують реальний стан справ.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 21:00 на ObozTV.

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Автор
Павло Заяц
Теми
Перемир'я на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Ірина Верещук
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а как раши будут кредиты выплачивать, если БД прекратят?
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
"Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой обратиться к Российской Федерации, чтобы МЫ прекратили огонь" Чубатые, а без разрешения ОБСЕ вы не в состоянии прекратить огонь? Или боитесь, что к а р а т е л и вас же и за мо чат??? )))
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Pruglo Sergey, простой вопрос поставил чушка в тупик...)))
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Бачурин Андрей, бутылкозадый скаленвставатель.... тебе этого не понять... Иди протрезвей что ли! =)
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Дудко Олег
Дудко Олег
Ополченцы должны прекратить стрелять, это и будет перемирие. Украина ведет огонь в мирных целях.
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Політика

Коронавірус. Найважливіше

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