Україна запропонувала Радбезу ООН спосіб вдарити по Путіну

Україна в Раді Безпеки ООН закликала посилити міжнародні санкції проти Росії через ситуацію в анексованому Криму.

"Необхідно нарощувати існуючі багатосторонні і двосторонні санкції, резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в АР Крим і Севастополі повинні бути підтримані і служити дорожньою картою для зняття окупації", - заявила під час виступу заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Росія продовжує мілітаризацію півострова і репресії щодо українців і кримських татар, які там живуть, нагадала представник України на засіданні щодо ситуації в Криму в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй 15 березня.

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"Москва перетворює Крим на величезну військову базу з сухопутним, повітряним і морським компонентами і використовує це як майданчик для своїх військових інтервенцій в інші місця. Російські окупаційні сили не обмежуються переслідуванням окремих фізичних осіб, утискають активістів Меджлісу, представників легітимного представницького органу кримських татар", - сказала Зеркаль.

. @UN Chief 's "surge in diplomacy" should finally reach #Ukraine and #Crimea in particular - either through good offices, dedicated Special Envoy, establishing #UN support office or other diplomatic means ready at his disposal.



- DFM Olena Zerkal #UNSC pic.twitter.com/SYG5Ccw5ga - UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 березня 2018 р.

В ході засідання представники Великобританії, Нідерландів, США, Польщі та інших країн закликали Росію повернути Крим Україна і підтвердили, що санкції, накладені на Росію, не будуть зняті, поки Росія не звільнить півострів.

"У Росії давня історія порушень міжнародного права, найбільш кричущі приклади ми спостерігали в Криму, на сході України і в Грузії. Росія демонструє повну зневагу життями цивільного населення - ми всі пам'ятаємо рейс MH17, збитий людьми, які працювали на Росію за допомогою зброї, поставленого їм Росією. Росія, своєю постійним захистом використання хімічної зброї президентом Сирії Башаром Асадом, продемонструвала, що у неї інші стандарти в тому, що стосується використання цього жахливого вигляду озброєнь ", - заявив Джона тан Аллен, заступник постійного представника Великобританії при ООН, пише BBC Russian.

Постпред Польщі Йоанна Вронецка заявила, що Варшаву турбують постійне порушення прав людини на півострові і поступова його мілітаризація.

Представник Нідерландів заявив, що ситуацію в Криму "не можна сприймати як нову норму", і що це "неприйнятне порушення міжнародного права", пише Krymr.com.

Він попросив держави-члени ООН підтримати щорічний революцію Генасамблеї ООН про порушення прав людини в Криму і не визнавати анексію півострова, а Росію - поважати територіальну цілісність і суверенітет України.

Представник США закликав Росію припинити окупацію Криму і підтримку збройного конфлікту на Донбасі.

"Ми як і раніше підтримуємо суверенітет України. Санкції у відповідь на дії в Україні будуть продовжені, поки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні. Росія почала конфлікт в Україні, а тепер вона повинна зробити все, щоб його завершити", - заявила представник США в ООН Келлі Керрі на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в окупованому Криму.

Росія на засіданні в ООН висловила гордість за приєднання Криму, пише ТАСС.

Як повідомляв "Обозреватель", в грудні 2017 року Генеральна асамблея ООН прийняла українську резолюцію "Положення в області прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь".