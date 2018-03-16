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Україна запропонувала Радбезу ООН спосіб вдарити по Путіну

20.3тЧитати новину російською

Україна в Раді Безпеки ООН закликала посилити міжнародні санкції проти Росії через ситуацію в анексованому Криму.

"Необхідно нарощувати існуючі багатосторонні і двосторонні санкції, резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в АР Крим і Севастополі повинні бути підтримані і служити дорожньою картою для зняття окупації", - заявила під час виступу заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Росія продовжує мілітаризацію півострова і репресії щодо українців і кримських татар, які там живуть, нагадала представник України на засіданні щодо ситуації в Криму в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй 15 березня.

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"Москва перетворює Крим на величезну військову базу з сухопутним, повітряним і морським компонентами і використовує це як майданчик для своїх військових інтервенцій в інші місця. Російські окупаційні сили не обмежуються переслідуванням окремих фізичних осіб, утискають активістів Меджлісу, представників легітимного представницького органу кримських татар", - сказала Зеркаль.

В ході засідання представники Великобританії, Нідерландів, США, Польщі та інших країн закликали Росію повернути Крим Україна і підтвердили, що санкції, накладені на Росію, не будуть зняті, поки Росія не звільнить півострів.

"У Росії давня історія порушень міжнародного права, найбільш кричущі приклади ми спостерігали в Криму, на сході України і в Грузії. Росія демонструє повну зневагу життями цивільного населення - ми всі пам'ятаємо рейс MH17, збитий людьми, які працювали на Росію за допомогою зброї, поставленого їм Росією. Росія, своєю постійним захистом використання хімічної зброї президентом Сирії Башаром Асадом, продемонструвала, що у неї інші стандарти в тому, що стосується використання цього жахливого вигляду озброєнь ", - заявив Джона тан Аллен, заступник постійного представника Великобританії при ООН, пише BBC Russian.

Постпред Польщі Йоанна Вронецка заявила, що Варшаву турбують постійне порушення прав людини на півострові і поступова його мілітаризація.

Представник Нідерландів заявив, що ситуацію в Криму "не можна сприймати як нову норму", і що це "неприйнятне порушення міжнародного права", пише Krymr.com.

Він попросив держави-члени ООН підтримати щорічний революцію Генасамблеї ООН про порушення прав людини в Криму і не визнавати анексію півострова, а Росію - поважати територіальну цілісність і суверенітет України.

Представник США закликав Росію припинити окупацію Криму і підтримку збройного конфлікту на Донбасі.

"Ми як і раніше підтримуємо суверенітет України. Санкції у відповідь на дії в Україні будуть продовжені, поки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні. Росія почала конфлікт в Україні, а тепер вона повинна зробити все, щоб його завершити", - заявила представник США в ООН Келлі Керрі на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в окупованому Криму.

Росія на засіданні в ООН висловила гордість за приєднання Криму, пише ТАСС.

Як повідомляв "Обозреватель", в грудні 2017 року Генеральна асамблея ООН прийняла українську резолюцію "Положення в області прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь".

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Теми
анексія КримуВійна на ДонбасіСанкції проти Росії
Особа
Олена Зеркаль
Місце
Україна
Об'єкти
ООНРадбез ООНМіністерство закордонних справ України
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