Україна запропонувала Радбезу ООН спосіб вдарити по Путіну

Україна в Раді Безпеки ООН закликала посилити міжнародні санкції проти Росії через ситуацію в анексованому Криму.

"Необхідно нарощувати існуючі багатосторонні і двосторонні санкції, резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в АР Крим і Севастополі повинні бути підтримані і служити дорожньою картою для зняття окупації", - заявила під час виступу заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Росія продовжує мілітаризацію півострова і репресії щодо українців і кримських татар, які там живуть, нагадала представник України на засіданні щодо ситуації в Криму в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй 15 березня.

"Москва перетворює Крим на величезну військову базу з сухопутним, повітряним і морським компонентами і використовує це як майданчик для своїх військових інтервенцій в інші місця. Російські окупаційні сили не обмежуються переслідуванням окремих фізичних осіб, утискають активістів Меджлісу, представників легітимного представницького органу кримських татар", - сказала Зеркаль.

. @UN Chief 's "surge in diplomacy" should finally reach #Ukraine and #Crimea in particular - either through good offices, dedicated Special Envoy, establishing #UN support office or other diplomatic means ready at his disposal.



- DFM Olena Zerkal #UNSC pic.twitter.com/SYG5Ccw5ga