Україна запропонувала посилити свою участь в операціях НАТО

Україна готова, аби її Збройні сили збільшили національні внески в операції під проводом Північно-атлантичного альянсу (НАТО). Так само наше військо прагне бути залученим до планування операцій Альянсу щодо врегулювання криз на ранніх етапах.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, повідомляє пресслужба відомства. Урядовець наголосив, що в межах Програми розширених можливостей НАТО Україна хоче збільшити свій вклад у діяльність стратегічного партнера та досягти максимальної взаємосумісності.

"Приєднавшись до Програми розширених можливостей НАТО, прагнемо розширити горизонти нашого партнерства з НАТО, усвідомлюючи, що це "вулиця з двостороннім рухом": маємо кращі можливості, але водночас і зобов’язання для досягнення спільних цілей", – сказав Таран.

Міністр також підкреслив, що Україна є першою серед партнерів НАТО, хто приєднався до Сил реагування Альянсу (NRF). Так, підрозділи воїнів ЗСУ несуть у них чергування ще з 2010 року. Зокрема, наша держава вже задекларувала оперативно-тактичну групу спеціального призначення та один транспортний літак Іл-76 до NRF-2021.

За словами Тарана, навіть під час російської агресії на сході, Україна продовжує бути надійним партнером НАТО в операціях у Косово та Афганістані. Крім того, у 2021 році Військово-морські сили ЗСУ мають намір приєднатися до операції "Морський охоронець" у Середземному морі двома патрульними катерами типу Island, а в 2023 році – долучити і флагман ВМС ЗС України фрегат "Гетьман Сагайдачний".

Ще один напрямок співпраці із НАТО – це робота спільно із Міністерством закордонних справ над відправкою у 2021 році двох представників ЗСУ до Тренувальної місії Альянсу в Іраку.

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