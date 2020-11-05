Україна запропонує ТКГ план щодо завершення війни і виборів на Донбасі, – Кравчук

Україна підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи. Він передбачає повне припинення війни на Донбасі на початку 2021 року і демілітаризацію ОДЛО.

Після цього, згідно з дорожньою картою, на цих територіях 31 березня мають пройти місцеві вибори. Такий алгоритм дій озвучив голова української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Перше, що ми пропонуємо зробити, – припинити обов'язково збройний конфлікт, і провести обов'язково повну демілітаризацію ОРДЛО. З цього потрібно починати. Тобто, всі збройні формування, найманці, озброєння все повинно бути виведено з цієї території, незаконні збройні формування повинні бути розпущені. І це потрібно зробити на початку 2021 року", – розповів він.

За його словами, після цього Україна повинна взяти під контроль кордон і забезпечити на цих територіях нормальну життєдіяльність. "Тобто, складова безпеки стає головною, визначальною для того, щоб рухатися вперед", – підкреслив Кравчук.

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