МЗС України закликало міжнародне співтовариство зупинити репресії Росії на окупованих українських територіях.

З таким зверненням зовнішньополітичне відомство виступило 17 травня з нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій, які десятиліттями проводили тоталітарні режими СРСР.

Публікуємо повний текст звернення МЗС України:

Схиливши в скорботі голови, ми згадуємо мільйони селян, навмисно замучених до смерті голодоморами, українських патріотів, національну еліту, письменників, митців, науковців, священиків, просто невинних людей, брутально знищених під час Великого терору, згадуємо тих, кого кинули в тюрми й табори ГУЛАГу, депортували, вислали на поселення.

Уся правда про злочини радянського режиму відкрилася нам із запізненням у кілька десятиліть уже в незалежній Україні. Ми нарешті почали усвідомлювати масштаби злочину, вчиненого проти нашого народу, весь жах і глибину трагедії, яка випала на його долю. Однак попереду ще довгий шлях усвідомлення усієї правди про ці злочини не лише українцями, а й міжнародним співтовариством.

І йдеться, на жаль, не лише про минуле. Російська агресія проти України повернула на нашу землю і політичні репресії.

У Криму вже шостий рік поспіль масово порушуються права людини, української та кримськотатарської національної спільноти. Убивства, викрадення активістів, сфабриковані судові процеси, незаконні ув’язнення, безпідставні арешти та обшуки, залякування. На даний час понад сто українських громадян утримуються за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму, більшість з них є кримськими татарами.

Ще жахливішою є ситуація в окупованих районах Донбасу. Розстріли й убивства українських військовополонених та місцевих патріотів, викрадення людей, катування й приниження стали тут повсякденним явищем.

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту, весь демократичний світ звернути особливу увагу на масові й системні репресії, що вже шостий рік поспіль відбуваються на окупованих Росією українських територіях і вжити усіх заходів, щоб покласти край цьому жахливому явищу.

Прапори України та Росії. Ілюстрація фото з відкритих джерел

Як писав OBOZREVATEL, напередодні українська сторона повідомила, що чекає від Великобританії і США виконання обіцянок, під якими вони підписалися в день укладення Будапештського меморандуму. Україна чекає захисту від Заходу в обороні від агресії Росії.