Україна звернулася до Росії через провокації "Л/ДНР" – Офіс Зеленського

В Офісі президента України розцінили обстріли окупаційними військами позицій ЗСУ на Донбасі 6 вересня як два окремі випадки й закликали Росію втрутитися у ситуацію.

Зокрема, Україна вимагає від РФ вплинути на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань в окупованих районах Донецької і Луганської областей з метою збереження режиму припинення вогню. Про йдеться у коментарі ОПУ виданню "Укрінформ".

Там підкреслили, що напередодні президент Володимир Зеленський, який "вкрай стурбований провокаційними обстрілами та напруженням обстановки на Донбасі", провів спеціальну нараду щодо обстрілів терористичних організацій "Л/ДНР", через які один український військовий загинув й один був поранений.

У відомстві нагадали, що впродовж 41 дня режиму всеосяжного та сталого припинення вогню не було жодної бойової втрати серед українських військових.

"Президент вкотре наголошує, що Україна не відступає від позиції досягнення миру і виконує усі домовленості, досягнуті 22 липня щодо режиму припинення вогню, що доведено СММ ОБСЄ. Однак, за потреби, українські військові захищатимуть суверенітет, територіальну цілісність та життя українських громадян, своєчасно та рішуче реагуючи на активність противника", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами наради у президента, було віддано відповідні накази. Нагадаємо, що глава МЗС Дмитро Кулеба вже ініціював термінову розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Крім того, Україна вжила невідкладних заходів, передбачених домовленістю Тристоронньої контактної групи від 22.07.2020-го про запровадження з 27.07.2020-го пакету додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню, а саме – негайно задіяла координаційний механізм із реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння Спільного центру контролю та координації, а також поінформувала про інцидент Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні.

"Напередодні представники Тристоронньої контактної групи провели позачергове засідання щодо ситуації, що склалася. Також збиратимуться і сьогодні", – запевнили в Офісі президента.

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