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Україна закликала Росію визнати відповідальність за збитий MH17

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
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МЗС України закликало РФ визнати відповідальність за збитий MH17

МЗС України закликало РФ визнати відповідальність за збитий MH17. Голос Америки

Україна підтримала позов Нідерландів проти Росії в Європейському суді і закликала РФ взяти на себе відповідальність за збитий MH17

Про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди шостої річниці авіакатастрофи. Дипломати підкреслили, що вживають заходи в рамках процесу в Міжнародному суді ООН для залучення РФ до відповідальності.

"Сьогодні, у день трагічних роковин збиття літака Малайзійських авіаліній МН17 в небі над Україною, наші думки та співчуття – з родичами та близькими загиблих. Ми пам’ятаємо кожного загиблого і зробимо все можливе для встановлення справедливості у справі збиття літака МН17 та покарання винних у цьому жахливому злочині. Україна налаштована продовжувати тісну співпрацю з Нідерландами та іншими партнерами по Спільній слідчій групі з метою притягнення винних до відповідальності", – сказано в заяві.

Також в МЗС зазначили, що важливим кроком у зв'язку з цим є також звернення Нідерландів до Європейського суду з прав людини з позовом проти РФ з метою залучення її до відповідальності.

"Закликаємо Російську Федерацію визнати свою відповідальність, виконувати свої міжнародні зобов'язання, зокрема Резолюцію РБ ООН 2166, і співпрацювати зі слідством", – додали в МЗС.

Росію закликали визнати свою провину за збитий МН17

Росію закликали визнати свою провину за збитий МН17 (Telegram Андрія Петренко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський оприлюднив заяву з приводу шостої річниці збиття російськими терористами малайзійського Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі.

УкраїнаНа Донбасі збитий Boeing-777Міністерство закордонних справ України
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