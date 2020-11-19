Україна закликала провести позачергове засідання ТКГ: від Росії вимагають дій

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі звернулася до російських представників із пропозицією активізувати роботу в ТКГ і запропонувала скликати позачергове засідання.

Як повідомляє у Facebook пресцентр української делегації, від росіян попросили прискорити роботу в сфері безпеки, політичної та гуманітарної напрямах.

"Ми пропонуємо скликати позачергові засідання Робочої підгрупи ТКГ з безпекових питань, Робочої підгрупи ТКГ з політичних питань і Робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань і запевняємо у своїй готовності працювати в режимі 24/7 задля прискорення розгляду питань, що вже впродовж багатьох місяців перебувають на порядку денному відповідних робочих підгруп ТКГ, і задля ухвалення Тристоронньою контактною групою відповідних рішень.", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на порядку денному передусім стоїть питання щодо розблокування роботи КПВВ й обміну полоненими.

"Сподіваємося на розуміння російською стороною ступеня відповідальності за зрив міжнародних домовленостей на вищому рівні, досягнутих 09.12.2019 у Парижі", – зазначено в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович сказав, що обмін полоненими між Україною і Росією може пройти до кінця поточного року.